Регионы России получат дополнительные квоты для хаджа

/Тема дня/

Российская хадж-миссия, которую возглавляет вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, распределяет между регионами дополнительные квоты для совершения хаджа.

В нынешнем году власти Саудовской Аравии согласились принять на хадж 25 тысяч россиян - на 4,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Пока известны квоты для нескольких регионов. В частности, из Крыма в Саудовскую Аравию отправится тысяча паломников вместо 800 годом ранее. Увеличенную квоту получила и Башкирия - 900 паломнических мест.В прошлом году самую большую квоту на хадж благодаря Умаханову получил Дагестан (10 тысяч мест). Далее шли Чечня (2,6 тысячи мест), Татарстан (1,8 тысячи мест) и Ингушетия (1,4 тысячи мест).

Организацией хаджа в каждом регионе занимается муфтият совместно с местными хадж-операторами. Из цепочки исключают турагентства, чтобы минимизировать риск мошенничества.

Стоимость хаджа фиксированная, она составляет почти $4500, или около 300 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом хадж подорожал на 200 долларов.

Источник: Телеграм-канал Акценты News