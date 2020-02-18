Непрямые выборы минувшей недели

/Тема дня/

Минувшая неделя оказалась богатой на непрямые выборы глав муниципальных образований: сразу 11 городов и районов обрели новых руководителей.

Избранные

10 февраля главой городского округа Чехов (Московская область) стал и.о. руководителя муниципалитета Григорий Артамонов, ранее занимавший должность заместителя главы местной администрации.

Параллельно главой Богородского района (Нижегородская область) был избран Александр Сочнев, прежде занимавший позицию руководителя администрации муниципалитета.

11 февраля депутаты городского совета Керчи избрали новым председателем и главой муниципального образования Ольгу Солодилову.

12 февраля главой Кувшиновского района (Тверская область) стала Анна Никифорова, ранее занимавшая пост первого заместителя главы администрации.

14 февраля на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым был избран Алексей Михайловский - экс-председатель местного райсовета.

В тот же день главой Ленинского городского округа Подмосковья стал Алексей Спасский, ранее занимавший аналогичную позицию в Кашире.

Одновременно депутаты городской думы Новочеркасска избрали нового председателя, который также является главой города. Эта должность досталась единоросу Николаю Горкавченко.

Параллельно стало известно о результатах выборов мэра Барнаула: местные депутаты поддержали кандидатуру и.о. главы города Вячеслава Франка.

Щучанский район (Курганская область) в тот же день возглавил Евгений Захаров, в прошлом – помощник главы муниципального образования.

Главой администрации Кемского района (Республика Карелия) стал Дмитрий Петров – финалист конкурса «Лидеры Карелии».

15 февраля Зухра Гордиенко избавилась от приставки и.о., став главой Кигинского района (Башкортостан).

Будущие выборы

11 февраля губернатор Кировской области опубликовал распоряжение о назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы административного центра региона. Сроки заседания комиссии на момент написания материала не были установлены.

В тот же день в СМИ появилась информация о дате конкурса на замещение должности мэра Элисты. Заседание комиссии состоится 28 февраля.

15 февраля завершилась регистрация кандидатов, претендующих на должность главы Ленинского района ЕАО. Заседание конкурсной комиссии состоится 20 февраля. Ее членам предстоит выбрать между 5 кандидатами. Негласными фаворитами выборов являются экс-зампред правительства региона Максим Сироткин и член районного Собрания депутатов Максим Семенов.

Источник: http://www.prisp.ru/prispnews/4342-vybory-do-16fevralya-1702