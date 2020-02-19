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Владимир Синяговский: Предлагаемые на поправки в федеральное законодательство, которые нами рассмотрены во втором чтении, прежде всего, направлены на решение задач, связанных с обеспечением государственной безопасности

«В чём суть проблемы? Сегодня для перевозок по дорогам грузов относящихся к категории «опасных», но необходимых для решения вопросов государственной важности требуют специального разрешения. К этой категории относятся и военные грузы, в том числе самоходная техника.

Думаю, что это неправильно. Нельзя эти грузы и технику приравнивать к обычным транспортным средствам. Здесь нужен особый подход. Бывают ситуации, когда фактор времени играет первоочередную роль»,- заключил депутат Государственной Думы Владимир Синяговски.

Авторы поправок предлагают исключить необходимость специального разрешения, а организацию движения поручить   федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба,  во взаимодействии с Минтрансом РФ и Госавтоинспекцией. Порядок указанного взаимодействия должен устанавливаться Правительством РФ. Это позволит значительно сократить время необходимое на решение оперативных вопросов.

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Категория: Новости / Тема дня

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