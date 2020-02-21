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Как не потерять поэта, приобретя законотворца Шнурова

Сергей Журавский – о туманных перспективах «Партии Роста».
Лидер группы «Ленинград», член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста», о возрождении политических амбиции которой сообщил ряд СМИ.

Решение о вступлении Шнурова было принято по результатам внутрипартийного голосования, о чем сообщила руководитель партийной фракции в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.
Но все предположения о роли и месте обновленной «Партии Роста» могут остаться на бумаге, так как ее перспективы все равно в большей степени выглядят фикцией, туманом, предполагает политолог, эксперт Центра ПРИСП Сергей Журавский.
На мой взгляд, раскрутка «Партии Роста» имеет своей целью создание продвинутой демократической прослойки в предполагаемой «новой» Госдуме РФ. Сегодня считается, что у «Единой России» могут возникнуть проблемы в будущей избирательной кампании с точки зрения получения большинства мест в Думе, к которому привыкли депутаты-единороссы. Поэтому нужны партии-спойлеры, которые будут проводить в парламенте линию, выгодную «Единой России». Станет не четыре партии, как сейчас, а шесть или семь, и часть из них будет лояльной и контролироваться партией власти.
«Партия Роста» Бориса Титова всегда рассматривалась как провластная партия, говорить о каких-то оппозиционных настроениях с ее стороны не приходится. Сам Титов занимает должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, поэтому его точно нельзя отнести к оппозиции. Если представить что «Партия Роста» окажется в Госдуме, то ее функционал сведется к выполнению задачи по снятию напряженности у части общества, канализации возможного протеста с его стороны в русло парламентской дискуссии.
Но все предположения о роли и месте обновленной «Партии Роста» могут остаться на бумаге, так как ее перспективы все равно в большей степени выглядят фикцией, туманом. Избиратели не знают об этой партии, а когда говорят, что она рассчитывает опереться на предпринимателей, то предприниматели справедливо могут спросить, а что партия сделала для них? Сегодня мелкий и средний бизнес в стране занят вопросами выживания, им не до политических игр.
«Партия Роста» – абсолютно искусственный проект, в ближайшее время будут предприняты попытки по раскрутке ее рейтинга, но все равно остаются большие сомнения в том, что партии удастся преодолеть хотя бы 5% барьер.
Привлечение в ряды партии известного исполнителя, провокационного музыканта Сергея Шнурова, по моему мнению, больше дискредитирует партию, чем поднимает ее рейтинг. Все забыли, для чего существует Госдума, и кто в ней должен находиться. Это место для серьезной работы законотворцев, но когда депутат Госдумы не вылезает с экрана телевизора, участвуя в различных ток-шоу, становится понятно, что ему не место в парламенте, куда избиратели делегируют экспертов, которые должны разрабатывать и принимать законы. Чтобы не дискредитировать органы госвласти, следует серьезно подходить к подбору кандидатов в депутаты.
Что касается самого Сергея Шнурова, на мой взгляд, приход в политику тешит его самолюбие, когда к нему обращаются политики федерального уровня, спрашивают его мнение о серьезных вопросах. По большому счету, от Шнурова было бы больше пользы, если бы он продолжил свою стезю артиста, глаголом жег сердца людей, что у него получается очень хорошо. Его призвание – артист и поэт, а если он еще и законы начнет принимать, мы можем потерять артиста, не приобретя законотворца.

Источник: http://vybor-naroda.org/vn_exclusive/156514-kak-ne-poterjat-pojeta-priobretja-zakonotvorca-shnurova.html

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