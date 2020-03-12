Симфонический оркестр Новороссийска поддержал солист Большого театра Отар Кунчулия

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"Браво! Браво! Прекрасное начинание! Рад за город-герой Новороссийск!" - вот так эмоционально отреагировал солист Московского театра НОВАЯ ОПЕРА им. Е.В.Колобова, солист Большого театра России Отар Кунчулия, узнав о возрождении симфонического оркестра в Новороссийске.

Отар в подарок для оркестра отправил партитуры 10 самых известных арий из мировых опер. Планируется совместный концерт осенью этого года.

Оркестр "Симфония Новороссийска" с августа месяца прошлого года проводит репетиции. Приобрели арфу, новые ударные инструменты. Музыкантам есть возможность теперь повышать свой профессиональный уровень. В марте начали проводить совместные репетиции с КДЦ"Школа балета Лилии Запашной" на сцене городского теарта.

Напомним, что в 1920 году известный культурный деятель Всеволод Мейрхольд, живший в нашем городе, задался целью создать оркестр. На его призыв откликнулись многие профессиональные деятели и любители искусства. Об этом в фейсбуке написала Юлия Косякова, первая скрипка оркестра.

Коллектив дал три концентра: в Новороссийске, Гайдуке и Абрау-Дюрсо. В оркестре Мейрхольда было 35 музыкантов, и в нашем сегодняшнем коллективе столько же человек. "Совпадение!" - скажете Вы, но мы верим в "руку судьбы", которая открывает новую страницу культуры Новороссийска!

И вот спустя 100 лет, "Симфония Новороссийска" вновь подарит прекрасную музыку жителям нашего города. Ждем всех 7,8,9 апреля в 18.30 на ПРЕМЬЕРЕ. Покажут балет-сказку "Чиполлино" в Гортеатре. Кстати, все билеты уже проданы. Ну, почти все...

Набор музыкантов в "Симфонию Новороссийска" продолжается! Предварительная запись на прослушивание по телефону: 8-9887-693-777/