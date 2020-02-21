«Яблоко» предлагает закрепить в Конституции, что пытки - это тяжкое преступление

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Федеральное Бюро партии «Яблоко» предлагает дополнить Конституцию пунктом, в котором пытки названы тяжким преступлением. Заявление о пытках должно стать основанием для немедленного возбуждения уголовного дела.

Пока расследование по факту пыток не завершено – приговор не может быть вынесен. Такие нормы должны содержаться в Основном законе. Кроме того, «Яблоко» выступило против пожизненной неприкосновенности для бывших президентов.

В статье 21 действующей редакции Конституции говорится о том, что никто не может быть подвергнут пыткам. Однако в современной России пытки по-прежнему практикуются, и это тяжелейшая проблема для всего российского общества, говорит председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Самый яркий тому пример последнего времени – приговор по делу «Сети». Признательные показания, легшие в основу этого приговора, как известно, были получены под пытками.

Мы предлагаем решить правовую коллизию, когда суд должен сам выбирать, каким показаниям верить – данным под пытками во время следствия или озвученным в ходе судебного заседания, когда подсудимый заявляет, что его пытали, пояснил заместитель председателя партии Иван Большаков.

Бюро партии «Яблоко» предлагает дополнить статью 123 Конституции пунктом 3.1 следующего содержания:

«Стороны имеют равные права на представление и исследование доказательств в суде. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Судом не может быть отказано сторонам в удовлетворении ходатайства о вызове свидетелей, о приобщении к делу доказательств и их исследовании. Пытки являются тяжким преступлением. Заявления подсудимых, потерпевших и свидетелей о применении к ним в ходе предварительного расследования пыток, физического либо психического насилия подлежат проверке путем незамедлительного возбуждения уголовного дела и проведения расследования. Дело, в ходе рассмотрения которого было сделано заявление о пытках, не может быть завершено ранее окончания расследования по заявлению о пытках».

Кроме того, Бюро «Яблоко» выступило против поправки, наделяющей бывших президентов неприкосновенностью. «Таким образом Путин сам признает, что в будущем возможно судебное разбирательство в отношении него по вопросам войны на Украине, в Сирии, по проблемам коррупции, за сбитый «Боинг»», – говорит председатель «Яблока» Николай Рыбаков. И если процедура снятия неприкосновенности с действующего президента через импичмент предусмотрена законом, то непонятно, как может быть снята неприкосновенность бывших глав государства, отметил Рыбаков.

Напомним, «Яблоко» уже внесло через пять региональных парламентов первый пакет поправок к Конституции, касающихся полномочий президента, Федерального собрания, правительства, а также укрепляющих независимость судебной системы.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»