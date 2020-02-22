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Владимир Синяговский: Этот Праздник является символом мужественности...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником.

"Уважаемые защитники Отечества! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот Праздник является символом мужественности, достоинства, доблести и чести. В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые вписали героические страницы в историю нашей страны.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополучия, стабильности и успехов во всех начинаниях на благо Отечества! Мира и добра!

С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Тема дня

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