Владимир Синяговский: Этот Праздник является символом мужественности...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником.

"Уважаемые защитники Отечества! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот Праздник является символом мужественности, достоинства, доблести и чести. В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые вписали героические страницы в историю нашей страны.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополучия, стабильности и успехов во всех начинаниях на благо Отечества! Мира и добра!

С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."