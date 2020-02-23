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Сочинский мусор везут в Горячий Ключ

В соцсетях появились сообщения о мусорном скандале в Краснодарском крае.

"Пока жители Белореченска дежурят перед въездом на полигон, сочинский мусор все-таки повезли в Горячий Ключ - не зря жители опасались.

В поселке Первомайский рядом с курортом стали появляться мусоровозы - и явно не для того, чтобы вывезти отходы. Жители перекрыли дорогу и не дали высыпать мусор в лес. В комментариях в соцсетях ситуацию называют одним словом - беспредел. 

Двадцатидневный "перерыв" для Белореченска станет испытанием для нервов жителей других городов, в первую очередь, Горячего ключа. Если они не смогут отстоять свое право на жизнь не на помойке, то однажды утром проснутся на новом полигоне."

Редакция готова разместить позицию официальных властей края и муниципальных образований Сочи, Горячего ключа и Белореченского района.

 

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Тема дня

  1. Н 23.02.2020 20:34 Ответить
    Кто же виновен почему не названа ни одна фамилия ответственных за свалку в жилой зоне
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