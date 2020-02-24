ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ – БОЛЬШОЙ ШАГ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

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Во исполнение Указа Президента РФ активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На всех этапах его реализации привлекается общественность, начиная с формирования перечня объектов для ремонта заканчивая приемкой автомобильных дорог.

На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг было создано мобильное приложение «Госуслуги. Дороги», позволяющее пользователям получать информацию о наличии участков автомобильных дорог, включенных в национальный проект.

«Приложение предоставляет возможность просматривать информацию в режиме реального времени по выбранному участку автомобильной дороги относительно проделанной работы, а также поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото, указать недочеты. В приложении есть все регионы, достаточно выбрать свой, найти необходимый населенный пункт и на карте будет показано какие работы ведутся, где уже завершены, а где ожидается начало работ. Это также удобно для водителей транспортных средств, которые заранее могут ознакомиться с ремонтными участками во избежание заторов. «Госуслуги. Дороги» самый действенный инструмент для получения обратной связи от граждан и механизм общественного контроля», – отметил депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-tsifrovizatsiya-bolshoy-shag-v-realizatsii-natsionalnykh-proektov/