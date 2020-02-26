«Одной крови. Одна семья»: в Беслане в День защитника Отечества почтили память погибших спецназовцев
"Извините нас, пожалуйста, что ваши близкие погибли, защищая нас!"
В Беслане в День защитника Отечества почтили память спецназовцев, освобождавших школу №1 от террористов.
Член СПЧ и журналист RT Екатерина Винокурова @ekvinokurova побывала на торжественных мероприятиях вместе с родственниками погибших военных:
«Юнармейцы начинают линейку. Командует девочка, чеканя каждое слово: «Голову перед памятью павших — преклонить». Дети снимают береты и преклоняют колено.
«Мы с вами — одной крови, как говорят здесь. Так получилось, такова жизнь, что мы с вами стали одной семьёй. Мы благодарны вам, что вы приехали в Беслан, мы понимаем, как вам тяжело приезжать сюда, где остались навсегда ваши близкие», — директор школы Елена Ганиева говорит не по бумажке, иногда её голос дрожит.
Ганиева сама была тогда в заложниках. В старой школе она была завучем и открывала линейку первоклассников. Та линейка прервалась автоматными очередями. Ганиева вышла из школы 3 сентября — с сыном и выжившими учениками.
Источник: RT на русском