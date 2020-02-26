Владимир Синяговский: Доступная ипотека – лучшая помощь населению...

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«Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится в Правительство и Центробанк.

По данным Банка России, в конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составила 9,4%.

Если говорить формально, то это исторически низкий уровень, поскольку предыдущий минимум составлял 9,41%.

В 2020 году объем ипотечного кредитования может вырасти на 25% или выше, при этом на рынке сохранится достаточно высокий уровень конкуренции. Продолжится и рост доли кредитов, выдаваемых в рамках государственных программ субсидирования процентных ставок ("семейная" ипотека, "дальневосточная" ипотека). В условиях рекордно низких для российского рынка процентных ставок возрастет спрос на рефинансирование, его доля на рынке может составить около 10%.

«Президент поставил задачу - ставка по ипотечным кредитам должна быть ниже 8%. Для этого необходимо создать правовые нормы которые не позволят банкам накручивать ставку.

Развитие пустующих земель будет благоприятно влиять на развитие жилищного строительства, а так же значительно повышать эффективность их использования. Необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы в банках.

Налаживание взаимоотношений между застройщиками и банка позволит снизить процентные ставки в короткие сроки, для этого будут создаваться новые программы ипотечного кредитования.

Кроме того, от улучшения условий ипотеки напрямую зависит демографическая ситуация в стране.

Не стоит забывать, что реализации национальных проектов первостепенная задача для улучшения жизни граждан нашей страны», - отметил Владимир Синяговский.