Bentley Mulliner Bacalar ? эксклюзивный и исключительный двухместный Bentley

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Ателье персонализации Mulliner представит уникальную модель Bacalar на Женевском автосалоне 2020 года. Созданный вручную роскошный интерьер и эксклюзивные аксессуары для хранения багажа. Экологичные материалы и эффектный дизайн, вдохновленный концепт-каром EXP 100 GT. Мировая премьера модели состоится 3 марта 2020 года в 08:30 GMT (11:30 по московскому времени).

Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на страницах социальных сетей Bentley Motors Модель Bentley Mulliner Bacalar, которую компания Bentley представит публике 3 марта, ? это нечто большее, чем воплощение будущего кузовного дизайна.

Bentley Mulliner Bacalar ? второй двухместный Bentley в истории марки с 1930 года. Модель оснащена эргономичными сиденьями для водителя и пассажира с изысканной прострочкой, за ними располагается багажный отсек с двумя эксклюзивными дорожными чемоданами, выполненными с применением экологически чистых материалов, которые также используются в интерьере этого автомобиля.

Созданный вручную мастерами подразделения Mulliner, одним из старейших кузовных ателье в мире, новый Bacalar станет самым впечатляющим Gran Turismo марки. Исключительный Bentley Mulliner Bacalar будет впервые представлен 3 марта в 08:30 GMT (11:30 по московскому времени) на Международном автосалоне в Женеве. Также на стенде Bentley в Женеве будет представлен анонсированный на прошлой неделе Bentley Continental GT Mulliner Convertible и концепт-кар Bentley EXP 100 GT, созданный в честь столетия британской марки и ставший источником вдохновения при создании Bacalar, – с точки зрения дизайна и использования экологичных материалов.