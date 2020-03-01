Федеральная конкурсная комиссия начала выбор муниципальных телеканалов

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В Роскомнадзоре в пятницу, 28 февраля 2020 года, состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК) под председательством руководителя Федеральной службы Александра Жарова.

На заседании ФКК было принято решение о проведении процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 1630.

Первое заседание ФКК с целью проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала состоится 29 апреля 2020 г. по следующим муниципальным образованиям: Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Уфа.

В дальнейшем заседания предполагается проводить раз в месяц, как правило, в последнюю среду месяца, одновременно с конкурсами на получение права на наземное эфирное радиовещание.

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации. При этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, и их трансляция осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.

Согласно Федеральному закону от 06.06.2019 № 131-ФЗ «О внесении изменений в статью 321 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 191 и 46 Федерального закона «О связи», операторы кабельного телевидения обязаны разместить муниципальный обязательный общедоступный телеканал на так называемой «22 кнопке».

Официальное информационное сообщение о дате и условиях проведения процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала размещено на сайте Роскомнадзора в разделе Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию.

В результате проведения конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот победителями признаны:

1. ОАО "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"– г. Санкт-Петербург, 94,1 МГц, 1 кВт, концепция вещания "военно-патриотическая";

2. АНО Радиоканал "Радио Вера Верхневолжье" – г. Тверь, Тверская обл., 89,4 МГц, 0,5 кВт концепция вещания "свободная";

3. ООО "Стайл Медиа Холдинг" – г. Тверь, Тверская обл., 89,8 МГц, 0,5 кВт, концепция вещания "свободная";

4. ЦРО РПЦ Екатеринбургская Епархия – г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 94,9 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная";

5. ООО "Наше Радио" – г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 95,4 МГц, 1 кВт, концепция вещания "свободная".

В связи с тем, что единственный участник Конкурса на радиоканал частотой 91,0 МГц, 0,05 кВт – г. Обнинск, Калужская обл., (концепция вещания «свободная») не признан ФКК победителем, решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию данный конкурс считается несостоявшимся.

Также в связи с отказом от участия единственного участника Конкурса на радиоканал частотой 91,4 МГц, 0,05 кВт, г. Обнинск, Калужская обл., (концепция вещания «свободная»), решением ФКК, данный конкурс считается несостоявшимся.

На заседании рассматривались, в том числе, вопросы изменения условий лицензий на телевизионное вещание в отношении смены региональными телевизионными вещателями федерального сетевого партнера.

Как отметил А. Жаров, региональное телевещание должно осуществляться за счет распространения качественного, оригинального контента, отвечающего потребностям регионального телезрителя. Членами ФКК были приняты решения на основе данных принципов в отношении 9 региональных телевещателей.

Источник: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72138.htm?fbclid=IwAR35bSQRDQWqpW-pJHgy53z1m5JL4v0Yz-QjjCdTmuPPA-roiL3Mfa1kWBg