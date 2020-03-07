Владимир Синяговский: Ребята приобретают навыки и умения, которые им помогут в жизни...
Общественная организация Краснодарского края по содействию развития творчества людей с ограниченными возможностями "Мир без границ" совместно с центром туризма "Абрау-Дюрсо" организовали на артбазаре работу выставочного стенда "Сделано руками особенных детей центра "Мир без границ".
Здесь можно приобрести поделки ребят Центра, тем самым принять участие в поддержке ремесленной мастерской.
Лидер организации "Мир без границ", депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский выразил слова благодарности исполнительному директору ЗАО «Абрау-Дюрсо», депутату ЗСК края Юлии Пархоменко за помощь в организации выставки, за большую помощь в работе Центра "Мир без границ".
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