/Тема дня/

Владимир Синяговский: Ребята приобретают навыки и умения, которые им помогут в жизни...

Общественная организация Краснодарского края по содействию развития творчества людей с ограниченными возможностями "Мир без границ" совместно с центром туризма "Абрау-Дюрсо" организовали на артбазаре работу выставочного стенда "Сделано руками особенных детей центра "Мир без границ". 

Здесь можно приобрести поделки ребят Центра, тем самым принять участие в поддержке ремесленной мастерской.

Лидер организации "Мир без границ", депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский выразил слова благодарности исполнительному директору ЗАО «Абрау-Дюрсо», депутату ЗСК края Юлии Пархоменко за помощь в организации выставки, за большую помощь в работе Центра "Мир без границ".

https://www.instagram.com/nrnews.ru/ 

новостная лента теперь и тут https://www.facebook.com/mnlrf/

читайте наши материалы в социальных сетях https://vk.com/nrnews
Просмотров: 192 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Наталья Майорова: Новороссийцы умеют быть милосердными...

В Геленджике построят фонтан по эскизу, который победит в конкурсе

Пограничники информируют...

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете иностранцам работать экскурсоводами

Юрий Гагарин. «Он любил жизнь»