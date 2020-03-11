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Завершилась первая отчетная кампания по представлению в Управление Пенсионного фонда сведений о трудовой деятельности горожан

Информирует заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в городе Новороссийске Я.А.Дорожкина.

Завершилась первая отчетная кампания по представлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности россиян за январь 2020 года.

Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для работодателей и операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности.

Для работодателей, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию Кабинета страхователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд предоставляет работодателям бесплатные программы по формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со штатом менее 25 человек. Благодаря проделанной работе к середине февраля более 1700 работодателей города направили в ПФР сведения кадрового учета.

Напоминаем! Работодатели представляют  сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в их  компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или же работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми работодателями  и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

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