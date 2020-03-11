Власти объяснили дезинфекцию судов в Новороссийске

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Ранее СМИ сообщили о требовании Роспотребнадзора обрабатывать все суда, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озеревки, до выхода членов экипажей на берег.

Проведение дезинфекции в Новороссийске на всех судах из Ирана, Италии и Южной Кореи предусмотрено постановлением главного санитарного врача России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Соответствующие мероприятия проводятся с января этого года и продлятся до «локализации заболевания новой коронавирусной инфекции в мире», уточнили в ведомстве.

«С морскими судами работают по мере их захода в порт или на рейде», — отметили в пресс-службе, добавив, что это распоряжение также распространяется на суда из Китая.

Ранее Reuters со ссылкой на документ местного управления Роспотребнадзора сообщило, что корабли, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озереевки на Черном море должны будут проходить дезинфекцию до выхода членов экипажей на берег. Источник агентства в порту Новороссийска заявлял, что в город приходит не так много судов из этих трех стран, однако новые требования «могут вызвать» определенные задержки с разгрузкой/погрузкой кораблей. Как именно будут дезинфицировать корабли, собеседник Reuters затруднился с ответом.

Источник агентства «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что Росморречфлот будет уведомлять Роспотребнадзор о заходе в порты Азово-Черноморского бассейна и Каспия судов из трех стран, а специалисты надзорного ведомства будут первыми подниматься на борт.

Источник: https://www.rbc.ru/business/11/03/2020/5e61237c9a7947619c7ad066?from=newsfeed