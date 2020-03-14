На Кубани введен особый режим в связи с коронавирусом

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев запретил с 15 марта проведение на территории Краснодарского края массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Основания для введения режима повышенной готовности стало появление первого зафиксированного больного с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Спортивные, культурные и другие мероприятия с участием школьников и студентов запрещены в крае полностью. Пока действие запрета ограничено 1 мая 2020 года.

Всем службам, муниципалитетам даны указания по жесткому соблюдению всем требований санитарно-гигиенических норм в соответствии с объявленной пандемией ВОЗ.

Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции при появлении первых признаков заболевания, а также после возвращения из командировки или туристической поездки из стран, которые включены в список центров, распространения вируса.

Работодателям предлагается предоставлять сотрудникам возможность двухнедельной самоизоляции.

"Соблюдение этих правил позволит населению края избежать широкого распространения коронавируса на Кубани. Мы должны все строго соблюдать установленные правила ради здоровья наших детей и, главное, людей старшего возраста, которые входят в группу риска при пневмании," - прокомментировал решение Губернатора депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.