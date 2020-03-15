Онищенко: В мире началась гибридная война из-за коронавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не исключил ренессанса короновируса из-за низкой безопасности в Европе и США.

В российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля, сообщает ТАСС. В России резко вырос спрос на крупы, консервы и макароны.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в мире началась гибридная война в связи с коронавирусом. Коронавирус мутировал и стал ещё опаснее.

«Тот, кто задумывал эту информационную террористическую атаку в прессе (о повышении спроса на продукты и товары гигиены — прим. НСН), которая была развернута вокруг этого достаточно серьезного эпидемиологического явления (пандемии COVID-19), кратно, в десятки раз, преувеличивает последствия. Этот микс ситуации с коронавирусом и информационной атакой называется никак иначе, как гибридная война. Ее авторы меньше всего думали, что в нашей стране, а ранее в других государствах интерес к продуктам долгосрочного хранения возрастет. То, что происходит, является не целью, а одним из не самых опасных следствий, которые наша страна, как и многие другие переживают сегодня», — заявил эксперт. При этом, в США опасаются нового всплеска коронавирусной инфекции. После отмены карантина в Китае может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такие опасения высказал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи, информирует РИА Новости.

Геннадий Онищенко напомнил, что в КНР, откуда начала распространяться коронавирусная инфекция, карантин по-прежнему действует. Но у китайцев возникли новые проблемы.

«За последние несколько суток в Китае не регистрировалось практически ни одного нового случая заражения. Думаю, что правительство и партийное руководство Китая сделают выводы из тех огромных потерь, которые понесла экономика, и карантинные мероприятия снимать не будут.

Сейчас Китай озабочен тем, что начался завоз заболевания из тех же США. По утренней статистике 14 марта, в Китае зарегистрировано 20 больных, 4 — в Хубэе, а остальные завезены из Италии, Ирана, США, Испании.

Ренессанс коронавируса может произойти потому, что в тех же США ситуация с распространением COVID-19 не взята под контроль. Сегодня самую большую опасность по распространению коронавируса представляет Италия. Оттуда вывезены случаи заболевания в 60 стран мира», — уточнил бывший главный государственный санитарный врач РФ.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН отметил панические настроения среди россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Главный показатель — смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая. А у нас психоз и паника из-за COVID-19 уже доходят до глупости, когда начинают скупать продукты», — заявил эксперт. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/community/43848657/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink