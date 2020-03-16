Как отличить коронавирус от простуды и гриппа

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Грипп, простуда, аллергия и болезнь от коронавируса COVID-19 имеют схожие симптомы: больное горло, утомление и сухой кашель. Из-за этого врачам может быть сложно сразу распознать новую болезнь, которую уже объявили пандемией. Признаки разных болезней сравнил Business Insider.

Коронавирус вызывает болезнь, которую назвали COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией — сильной и распространенной во многих странах эпидемией. Число выявленных случаев заражения растет каждый день, как и число погибших. Диагностику заболевания осложняет то, что его симптомы довольно похожи на признаки гриппа, простуды и аллергии. Как все-таки отличить от них коронавирус?

У COVID-19 есть три симптома, которые вместе не характерны для трех других болезней. У больных коронавирусом, как правило, наблюдается жар, сухой кашль и затрудненное дыхание. Первые два симптома вместе бывают при гриппе, а реже — при аллергии. При простуде сильный жар бывает редко, а сухой кашель как правило не беспокоит сильно больного. Проблемы с дыханием могут быть только при аллергии: при простуде и гриппе такие симптомы не наблюдаются.

Головные боли, боль в мышцах и горле, а также утомление могут также наблюдаться (хотя и не часто) при COVID-19. При гриппе эти симптомы, наоборот, встречаются часто. Боль в мышцах и горле также обычное дело при простуде и никогда не проявляются при аллергии. Голова, напротив, может иногда болеть при аллергии и редко – при простуде.

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Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи тоже описаны. Диарея при гриппе бывает только у детей. Редко при COVID-19 бывает и насморк. А при простуде и аллергии это обычное дело. Иногда насморк наблюдается при гриппе. Наконец, при коронавирусе и гриппе люди не чихают, в отличие от простуженных и аллергиков.

По последним данным, в мире зафиксированы почти 160 000 случае заражения коронавирусом, 6 021 человек погиб. В России заболели 63 человека, трое уже вылечились.

Источник: https://www.forbes.ru/obshchestvo/395091-kak-otlichit-koronavirus-ot-prostudy-i-grippa?utm_medium=partners&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=forbes.ru&utm_term=1259974&utm_content=1