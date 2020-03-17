Что такое МФО, и какие бывают?

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Современная микрофинансовая организация – новый подход к кредитованию в стране, который стремительно набирает популярность. Поскольку растет спрос, становится больше предложений.

На рынке финансовых услуг каждый месяц появляются новые компании и на данный момент их насчитывается около 800.

Конечно, не всем компаниям легко удержаться на плаву, некоторым так и не удалось остаться среди действующих игроков. Но есть и стабильные компании, которые работают уже много лет. Эти организации пользуются доверием клиентов, что помогает им успешно функционировать. Среди лидеров:

Майкредит;

Динеро;

Глобал кредит;

кредит онлайн Манивео.

Грамотное управление и правильная стратегия позволяют новичку занять свою нишу, и добиться успеха.

Какими бывают МФО

Поскольку микрозаймы прочно обосновались в нашей жизни, стоит разобраться с тем, что это такое, каковы их особенности, и в чем различие между подобными сервисами.

МФО – это микрофинансовые организации, которые занимаются выдачей ссуд населению в небольшом размере и на короткий срок. Их можно разделить на типы по тому, как они оформляют микрозаймы, и их требованию к залогу.

Существует быстрозайм онлайн и оффлайн. Некоторые работают только дистанционно, другие же (и их значительно меньше) предлагают обязательно посетить офис, чтобы заключить договор, и получить деньги. Те, кто предлагает небольшие суммы и быстрое оформление, как правило, не требуют договор залога. Другие же, предлагающие более крупные суммы денег, считают его необходимым. Комбинированные предложения. Клиентам предлагаются различные варианты, они могут взять кредит в интернете или посетить офис, получить небольшую сумму быстро, или оформить залог, и взять деньги в более крупном размере.

Особенность МФО в том, что их лицензия дает возможность только выдавать займы. Любые другие услуги – открытие счета, депозита и подобное им недоступны. Основным продуктом микрофинансовых организаций являются микрозаймы.

Выбирая организацию, в которой вы бы хотели оформить займы онлайн, обращайте внимание на их официальный статус, честность и открытость. Первое можно проверить по наличию юридических документов, расположенных на сайте. Порядочность – по отзывам заемщиков на сайте компании, в социальных сетях, на сторонних ресурсах. Если ваши знакомые уже брали деньги и дают положительный отзыв, это будет самой лучшей рекомендацией.

Ответственные МФО работают с клиентами, основываясь на определенных принципах:

Открытость. На сайте в открытом доступе содержится договор займа, все необходимые лицензии, свидетельства, юридическая информация и финансовая отчетность. Прозрачность. Такие МФО не начисляют заемщикам дополнительные суммы комиссий за обслуживание, страхование и так далее. Условия договора четко прописаны, они не могут поменяться после его подписания. Скорость. Простота оформления микрозаймов и почти молниеносный ответ по заявке – особенность таких компаний. Это главное преимущество подобных займов, если сравнивать их с банковскими продуктами. Доступность. После появления микрозаймов процедура кредитования была значительно упрощена. Финансовую помощь могут получить люди с 18 лет, без длительного сбора всевозможных справок и документов.

Как выбрать МФО

С ростом предложений на рынке сделать правильный выбор становится все труднее. Конечно, помогут всевозможные рейтинги, опубликованные на финансовых порталах. Там аналитики уже проделали огромную работу, оценивая МФО по разным критериям.

Вам же нужно выбрать несколько наиболее понравившихся, и сравнить еще несколько показателей:

Условия первого займа. Если нужна крупная сумма, ищите предложения с максимальным лимитом для новичков. Проценты. Этот показатель наиболее важен, он позволяет сэкономить. К примеру, в Mycredit новым заемщикам предлагают беспроцентные займы, так что выбирайте именно такое предложение, это позволит вам не переплачивать. Но обратите внимание: суммы займов для новичков ограничены. Лимит. Выбирайте МФО, в которой вас устраивает доступная сумма. Вы также можете обратиться сразу в несколько компаний - наличие активного заёма не повлияет на решение по запросу. Возможность продления договора. Если вы не успеете вернуть деньги вовремя, услуга пролонгации кредита позволит не нарушить требования договора и не попасть в просрочку.

Таким образом, важно выбирать надежный сервис, который работает на рынке не один год, имеет множество реальных отзывов и лояльных клиентов.

Евгений Счастливый