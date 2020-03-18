Владимир Синяговский: Пусть День «Крымской весны» всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю шестой годовщины возвращения Крыма в родную гавань!

"Дорогие земляки! С большой радостью поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма с Россией, днём провозглашения Республики Крым!

18 марта 2014 года Крымский полуостров снова стал частью России, свершилась историческая справедливость, мы снова стали одним народом, одной страной! Этот день поистине народный праздник – ставший возможным благодаря волеизъявлению крымчан на референдуме.

Республика Крым преображается на глазах, строится и развивается! Сегодня все мы радуемся уникальному Крымскому мосту, красавцу-аэровокзалу, новым школам и детским садам, обновленным дворам, скверам и отремонтированным дорогам и многому другому!

Этим историческим моментом еще долго будут гордиться наши дети, внуки и правнуки. Пусть День «Крымской весны» всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле.

От всей души желаю Вам счастья, добра, благополучия и новых свершений во имя процветания России!

Мира и добра!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."