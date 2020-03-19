Выбираем сетевой кабель

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Чтобы купить подходящий сетевой кабель, нужно учесть его категорию, тип экранирования и способ прокладки. Также важно принять во внимание материалы оболочки и внутренних жил.

Категория

Выбирая модель по этому параметру, основывайтесь на пропускной способности, которую требует сеть.

Кабели категории 1,2 и 4 уже не используются. Модель кат.3 подходит для телефонных линий. Если нужен интернет кабель, присмотритесь к вариантам следующих категорий:

5 и 5-е — до 1 Гбит/сек;

6, 6А и 7 — до 10 Гбит/сек.

Важно! У кабеля, коннекторов и патч-панели (если она предусмотрена) должна быть одинаковая категория.

Тип экранирования

Защитный экран не дает радиочастотным помехам влиять на сигнал. Модели без экрана пригодятся, если такая защита не нужна.

Неэкранированный интернет кабель маркируется как UTP, модели с экраном — как FTP, STP. Также встречаются другие варианты экранированной витой пары.

Стоит помнить: у кабеля, наконечников и других компонентов сети тип экранирования должен быть одинаковым.

Способ прокладки

Сетевые кабели могут быть предназначены для монтажа в помещении и на улице. Первые — прокладывают в полах, стенах, потолках. Их можно размещать в плинтусах, специальных коробах или просто проложить по полу, закрепив скобами.

Уличная витая пара обладает более прочной изоляцией, которая надежнее защищает проводники от температурных перепадов, ультрафиолета, механической нагрузки и воды. Наружные модели монтируют в специальные каналы, вентиляционные шахты. Есть и подвесные внешние кабели, оснащенные тросами из металла. Они лучше защищены от механических повреждений, ветра. Тросы могут размещаться вместе с проводниками под оболочкой или отдельно.

Материалы

Внутренние жилы могут изготавливаться из стали и алюминия, комбинации этих материалов, и меди. Медные — отличаются лучшей проводимостью, потому их брать предпочтительнее.

Наружную оболочку делают из: полипропилена — для внутренних кабелей, и полиэтилена — для наружных.

Есть кабель витая пара с внешней изоляцией, которая имеет дополнительные свойства. Разберемся, как они маркируются и что означают:

LS — низкое выделение дыма;

FR — огнеупорные;

ZH — без выделения галогенных газов при горении.

Примечание от EServer (https://e-server.com.ua/): существуют модели с оболочкой, имеющей маркировку “В”. Это бронированные кабели, оснащенные стальной оплеткой.

Зная особенности сети, вы легко подберете подходящую витую пару.

Евгений Счастливый