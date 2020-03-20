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Синяговский намерен добиться наказания за фейки

Депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия») назвал не соответствующей действительности распространяемую рядом интернет-ресурсов информацию о его выступлении с критикой президента РФ Владимира Путина и отказе от депутатского мандата.

Парламентарий намерен требовать опровержения этой информации.

По его словам, провокаторы делают информационные вбросы абсурдной информации, чтобы посеять дополнительную смуту.

«Такие «авторы» должны быть наказаны, и я буду добиваться расследования и наказания виновных в распространении фейковых новостей», — заявил Синяговский.

«К президенту нашей страны отношусь с огромным уважением. Продолжаю работу в качестве депутата Госдумы от Туапсинского одномандатного избирательного округа (Краснодарский край)», — отметил парламентарий.

Источник: https://regnum.ru/news/2889283.html

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Категория: Новости / Тема дня

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