Как один хитрец квартиры дважды продаёт или сколько верёвочке не виться, а конец придёт!

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Обычный, простой человек по фамилии Иванов со своей женой Ивановой пришли купить квартиру к не очень честному, но очень хитрому строителю по фамилии Бланк. Бланк как положено деньги взял, документы подписал и ушёл...

Строил он через пень колоду, зато много всего обещал. Сроки все проваливал и опять обещал и это продолжается до сих пор. Семье Ивановых это всё надоело и они попросили вернуть деньги. После долгих препирательств наш негерой Бланк пообещал их вернуть через день, неделю, месяц и всё обещал и обещал, так прошло несколько лет. За это время этот хитрец Бланк ещё раз продал эту квартиру, но деньги так и не вернул, да и не собирался. Сколько же квартир по второму и по третьему разу продал этот предприимчивый Бланк? Сколько строительных организаций создал и обанкротил этот делец?

А теперь факты:

26 января 2016 года был заключён договор долевого строительства №258/2 -185 с ООО «Строительная компания «Юг» подписанный генеральным директором Бланком Альбертом Александровичем с одной стороны и Ивановым Русланом Валерьевичем и Ивановой Натальей Николаевной с другой стороны на строительство однокомнатной квартиры по адресу г. Краснодар ул. Душистая 54А, Срок сдачи дома четвёртый квартал 2016г. и срок передачи квартиры не позднее 28.02 2017г. Но г-н Бланк А.А. не достроил дом и не передал квартиру в собственность семьи Ивановых в установленные сроки, а в мае 2017 года уведомил, что продлевает срок строительства дома и откладывает передачу квартиры на год, что прямо нарушает заключённый договор долевого строительства. Надо учесть что Семья Ивановых после продажи своего дома, все деньги вкладывает в покупку квартиры в ООО «Строительная компания «Юг». На срок договора снимает квартиру и ждёт счастливого момента переезда в собственную квартиру. Конечно зная, что Краснодар является первым в России городом по количеству обманутых дольщиков семья Ивановых сразу пишет уведомление о расторжении договора и возврате средств, которые она своевременно внесла на счёт ООО «Строительная компания «Юг», но г-н Бланк А.А. постоянно пишет отписки и даёт обещания которые ни когда не выполняет. Тем не менее всё это не помешало ему продать эту квартиру другим покупателям, а деньги оставить себе. Это издевательство продолжается по настоящий день, несмотря на то что Прикубанский районный суд г. Краснодара выдал по делу № 4784/2018, исполнительный лист от 14 мая 2018 по исковому заявлению Иванова Р. В. и Ивановой Н.Н. о взыскании с ООО «Строительная компания «Юг» в пользу семьи Ивановых всей суммы. Неуловимый и «честный» Бланк А.А. умудряется договорится со всеми надзорными, исполнительными и контрольными органами и не собирается возвращать незаконно присвоенные деньги.

5.05.2019 департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края проводилась проверка ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГ» по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Душистая, 54/А проверкой установлено, что нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства Объекта проверкой не установлено . То есть по мнению департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края можно продавать квартиру по нескольку раз, при этом деньги оставлять себе и это в рамках закона? Тогда по каким законам они там живут? Это очень похоже на махровую коррупцию в отношениях департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края и директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГ» Бланка А.А.

Если это не остановить сейчас и не прекратить практику устроенную г-ном Бланком А.А. по многоразовой продаже квартир, и выяснить сколько на самом деле он успел их продать, то завтра можем получить сотни и тысячи обманутых людей которым уже нечего терять. А это уже может спровоцировать социальный взрыв. Этого допускать никак нельзя. Тот кто этому способствует, либо является агентом госдепа США, либо пятой колонной в России. Мы считаем нельзя допускать таких действии, надо вычислять таких людей и ограничивать их в их возможностях по расчленению нашей Великой России.

Как можно продолжать давать зелёный свет на сбор денег с населения и бесконтрольно распоряжаться ими, гражданину который уже обанкротил одну строительную фирму ООО "КАПИТАЛ ГРУПП"где учредитель и директор Бланк А.А. а сейчас готовит к банкротству следующую ООО «Строительная компания «Юг», где так же учредитель и директор Бланк А.А. и всё это происходит при полном попустительстве со стороны контрольных и надзорных органов, которые закрывают глаза на творящийся беспредел. Чаша терпения переполнилась, обманутые и обворованные люди не желают терпеть этот произвол и если власть не начнёт выполнять свои функции наказания жуликоватых коррупционеров в строительных фирмах и в городских департаментах, то за них это сделает народ. Вот тогда никому мало не покажется.

Деулин Денис