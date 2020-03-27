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Новый скандал у кубанских справедливоросов

С 18 по 24 марта Центральной контрольно-ревизионной комиссией партии "Справедливая Россия" проведена проверка деятельности регионального отделения партии в Краснодарском крае.

Выявлены массовые нарушения Устава партии и законодательства Российской Федерации. Рядовые члены партии об этом неоднократно сообщали в Москву последние два года.

Более того, Председатель Совета регионального отделения Бесленей А. препятствовал осуществлению проверки, отказался представлять партийные документы как по организационно- партийной работе и учету членов партии, так и по финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам работы ЦКРК предложила принять решение о приостановлении полномочий Председателя Совета регионального отделения Бесленея Ахмеда, всех членов совета.

27 марта лидер партии Сергей Миронов подписал решение №684. Полномочия председателя совета регионального отделения партии, членов совета и контрольно-ревизионной комиссии приостановлены на срок до момента принятия соответствующих решений, то есть до проведения новых выборов в партийных организациях Краснодарского края.

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