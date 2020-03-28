Владимир Синяговский: Обращаюсь к избирателям Туапсинского округа - давайте останемся дома!

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О мерах, принимаемых по борьбе с распространением коронавируса в МО Туапсинский район, шел разговор в селекторном режиме на рабочей встречи депутата Государственной Думы России Владимир Синяговский с главой Туапсинского района Виталием Мазниновым.

С 16 марта на территории МО Туапсинский район постановлением главы введен режим «Повышенной готовности».

"В настоящее время на территории муниципального образования Туапсинский район случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) не выявлено," - сообщил Виталий Мазнинов.

В учреждениях здравоохранения Туапсинского района разработаны оперативные планы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которым проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению заноса и распространения инфекции. Разработаны схемы перепрофилирования отделений на случай массового поступления больных.

Обеспечен сбор и доставка биологического материала для лабораторного исследования.

Учреждениями здравоохранения Туапсинского района организовано ежедневное посещение лиц, прибывших из-за границы, находящихся в режиме «самоизоляции» с соблюдением всех правил биологической безопасности. При обнаружении любых признаков ОРВИ, эти граждане подвергаются немедленной госпитализации в медицинское учреждение. На 25.03.2020 г. 151 человек находится на «самоизоляции» под наблюдением мед. работников. В инфекционном отделении ГБУЗ «ТЦРБ № 1» находится под наблюдением врачей 9 человек, прибывших из-за рубежа, обратившихся с симптомами ОРВИ, они обследованы- новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) не выявлено.

Так же в государственных учреждениях здравоохранения Туапсинского района организованы телефоны «горячих линий», по которым каждый желающий может получить интересующую информацию о вирусе (COVID-2019), а также граждане могут сообщить информацию о прибытии из-за рубежа для получения медицинского обследования, номера которых размещены в СМИ, официальных сайтах, в социальных сетях.

В целях информирования граждан на официальных сайтах государственных учреждений здравоохранения МЗ КК в Туапсинском районе в свободном доступе размещена подробная информация о новом коронавирусе, о мерах по профилактике и о действиях при подозрении заражения.

Управлением торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Туапсинский район проведена разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами потребительской сферы Туапсинского района по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководителям предприятий рекомендовано провести профилактические мероприятия на территории объектов потребительской сферы. При подозрении на инфекционное заболевание рекомендовано незамедлительно обратиться в специализированное медицинское учреждение.

До руководителей предприятий потребительской сферы доведены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по вопросам заболеваний, вызванными новым коронавирусом: 8(861)259-36-52; 8(861)210-58-14.

На сегодняшний день дефицит продовольственных товаров в магазинах, функционирующих на территории Туапсинского района не зафиксирован. Все торговые объекты работают в штатном режиме.

Поставки продуктов на оптовые базы продолжаются. Ассортимент социально-значимых товаров постоянно пополняется и находится в необходимом объеме и по доступным ценам.

Цены на социально-значимые товары на постоянной основе мониторятся специалистами управления торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Туапсинский район, данная информация еженедельно направляется в региональную энергетическую комиссию Краснодарского края.

На территории Туапсинского района в штатном режиме работают 14 ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня. На прилавках представлен широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной, кондитерской продукции, сельскохозяйственной продукции, бакалея, чай, кофе, хлебобулочные изделия по ценам ниже рыночных в среднем на 10-15%.

Прибывшие из-за границы граждане на дому обследуются участковым врачом терапевтом, без проявления признаков ОРВИ, проводится обследование на 10 день после пересечения границы. При проявлении симптоматики, гражданин госпитализируется и обследования проводятся на 1, 10, 12 дни. Согласно представленной оперативной информации администрацией Краснодарского края на территорию Туапсинского района в марте прибыло из-за границы около 400 граждан.

"Работа проведена большая. Главное, сохранить повышенную готовность в период общероссийского карантина. Особой заботой нужно окружить старшее поколение. Призываю всех на период вынужденных выходных оставаться дома," - обратился депутат Госдумы.