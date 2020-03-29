Владимир Синяговский провел круглый стол по соцвопросам

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский в формате видеосвязи пообщался с жителями Геленджика. Темой разговора стало обсуждение вопросов социальной направленности, на которые обратил внимание Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нашим гражданам в связи с эпидемией коронавируса и в послании Федеральному Собранию.

Коснулись детского питания в школах, материнского капитала, льготной ипотеки, выплат на детей от 3-х до 7-ми лет, и другие.

Владимир Синяговский рассказал, что в соответствии с полученной информацией от муниципалитета, все школы готовы к оказанию услуг по обеспечению бесплатным питанием школьников 1-4 классов.

Касаемо нового формата мат.капитала депутат отметил, что в рамках предложенных Президентом дополнительных решений, качественно улучшающих положение семей, выплаты начнутся с апреля. Однако Пенсионный фонд, уполномоченный в данном вопросе, уже сегодня принимает документы на выплаты.

По выплатам на детей от 3-х до 7-ми лет депутат пояснил, что уже подписан указ Президента, которым предусматривается ежемесячная выплата, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум установленный в субъекте, сумма выплаты равна 50% от него. Ожидалось, что выплаты начнутся с июля текущего года, однако президент, в своем обращении отметил, что выплаты надо начать в июне.

Резюмируя диалог, Владимир Синяговский отметил: «В своем послании Владимир Путин обратил внимание на приоритетные направления развития в каждой сфере. Социальная заняла львиную долю. Мы со своей стороны должны двигаться по пути реализации предложенных Президентом изменений, а где-то и прокладывать этот путь. Реализуя социальную политику, мы создаем более комфортные условия для граждан и уменьшаем расслоение общества.»