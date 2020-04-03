НУК и "Цемес" начали регулярную дезобработку

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Специалисты ООО "Цемес" 2 апреля провели дезобработку многоквартирных жилых домов УК "Новороссийская управляющая компания" в поселке Гайдук в рамках договора о сотрудничестве.

Обработка делается раствором Гипрохлора, препаратом который рекомендован Роспотребнадзором как самый эффективный против распространения коронавируса.

Дезинфекция согласно заявки проводилась по следующим адресам: Новороссийское шоссе, дома 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, Заводская, 22, Чапаева, 27, Победы, 11, Ясельная, 4, Труда, 6, Гагарина, 7, Суворова, 30, 32, 34. Раствором обработали детские площадки и лавочки на придворовых территориях.

Работа специалистов получила положительные отзывы населения.

3 апреля предстоит дезобработка жилых домов по улице Героев десантников.