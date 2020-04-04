Проведена дезобработка многоквартирных домов в Новороссийске

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Специалисты дезцентра ООО "Цемес" по договору с Новороссийской управляющей компанией провели дезобработку 20 многоквартирных домов по улице Героев десантников в Новороссийске.

Также работы по дезинфекции проведены в жилых домах управляющей компании "Содружество", которые расположены в южном районе города-героя.

В субботу 4 апреля специалисты вышли в многоквартирные дома ЖК "Молодежный". Дезобработке подлежали входные группы подъездов, лестничные площадки, лифты, лавочки, детские аттракционы.

Обработка проводится растворами препарата Гипохлор, рекомендованным Роспотребнадзором. Такую обработку необходимо проводить ЕЖЕДНЕВНО, согласно предписанию санитарных врачей страны.

В понедельник специалисты дезцентра будут работать в городе-курорте Геленджик.