Коронавирус, самоизоляция, отставки губернаторов и федерализм

/Тема дня/

Даже на фоне поглощающей всё инфопространство темы коронавируса, на этой неделе произошло несколько событий, напрямую влияющих на БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР (https://t.me/bigtransfer2024).

Часть первая: коронавирус и самоизоляция

Президент продлил режим «нерабочих дней» до конца месяца (https://t.me/bigtransfer2024/1812). Очевидно, что только наличие очень серьёзных оснований могло стать причиной такого решения.

Под ударом находится весь малый и средний бизнес, который в ситуации отсутствия доходов вынужден продолжать платить зарплату сотрудникам из своего кармана.

Оправданием такой жертвы может служить только очень высокая вероятность общенациональной пандемии, о чем, видимо, и было доложено Президенту.



Часть вторая: отставки губернаторов

В день обращения Президента «по собственному желанию» в отставку ушли губернаторы сразу трёх регионов: Республики Коми (https://t.me/bigtransfer2024/1813), Архангельской области (https://t.me/bigtransfer2024/1810) и Камчатского края (https://t.me/bigtransfer2024/1824).

Мы склоняемся к версии о плановости ротации губернаторского корпуса. Как и в случае прошлых обращений, Президент озвучивает решение проблем по актуальной повестке вместе с ожидавшими своего часа «заготовками» (15%-ный налог с оффшорных счетов (https://t.me/kremlebezBashennik/12776)).



Часть третья: федерализм

Президент дал дополнительные полномочия главам регионов. Все действия будут согласовываться с полпредами (https://t.me/bigtransfer2024/1777), получившими в связи с пандемией коронавируса вторую жизнь. (https://t.me/boilerroomchannel/6287) Теперь от решений глав регионов будет зависеть, когда вверенный им регион сможет начать восстанавливать экономическую жизнь и каковы будут финансовые потери бизнеса.

(https://t.me/master_pera/5587)

Такое расширение полномочий является продолжением начатых в январе преобразований государственной системы, которые многие поспешили посчитать свёрнутыми из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса в мире.

На фоне главных тем недели в тени остались: перенос региональных выборов (https://t.me/bigtransfer2024/1828), задержание двух генералов МВД (https://t.me/kaktovottak/9152) и рост рейтинга Госдумы на 10% (https://t.me/dbadovskiy/70).