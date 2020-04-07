ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

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Уточняем, какие транспортные средства могут перемещаться без наличия специального пропуска.

Транспортные средства, в том числе большегрузные, осуществляющие перевозку зерна, а также семенного материала и удобрений, необходимых для проведения сезонных полевых работ, в период карантинных мероприятий могут перемещаться по территории Краснодарского края без специального пропуска при наличии у водителя товаротранспортной накладной с указанием вида перевозимого груза.

Телефон для справок: 8 (861) 214 25 61.