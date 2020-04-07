/Тема дня/

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Уточняем, какие транспортные средства могут перемещаться без наличия специального пропуска.

Транспортные средства, в том числе большегрузные, осуществляющие перевозку зерна, а также семенного материала и удобрений, необходимых для проведения сезонных полевых работ, в период карантинных мероприятий могут перемещаться по территории Краснодарского края без специального пропуска при наличии у водителя товаротранспортной накладной с указанием вида перевозимого груза.

Телефон для справок: 8 (861) 214 25 61.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Николай Гриценко: «Законодатели края на внеочередной сессии 9 апреля обеспечат меры по социальной защите семей с детьми»

 Названы последствия повышенного спроса на собак во время пандемии

Эксперт спрогнозировал цену нефти в случае успеха новой сделки ОПЕК+

Мошенники похищают деньги под прикрытием коронавируса