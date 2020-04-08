Рунету 7 апреля исполнилось 26 лет

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Так уж получилось, что в 2020 году День рождения Рунета совпал с пиком мероприятий, направленных на борьбу с распространением вспышки нового коронавируса COVID-19, поэтому в первую очередь хочется обратить внимание на сплоченность индустрии.

"За 26 лет Рунет пережил многое, но то что происходит сейчас - большой вызов для Интернет-индустрии. В эти дни мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями COVID-19, и следит за и их влиянием на цифровые сервисы, на работу интернет-игроков, модификацию онлайн-сервисов.РАЭК с удовлетворением фиксирует рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне, кто лишен привычного рода деятельности / офлайн-коммуникаций.

Данная ситуация напомнила нам всем еще раз, что в России есть большое количество собственных онлайн-сервисов. Мощных, конкурентных, эффективных. РАЭК сегодня фиксирует небывало высокую социальную ответственность со стороны российских интернет-игроков: Mail.ru Group, Яндекс, Озон, Рамблер, Авито, сотовые операторы и операторы фиксированной связи. Международные игроки и платформы также принимают активное участие: помогают пользователям интегрироваться в онлайн-форматы, модифицируют и наращивают цифровые сервисы, востребованные в эти дни. Наиболее заметны со своими инициативами как "западные" интернет-гиганты (Google, Microsoft, Facebook, Apple, ...), так и "восточные" (Tik-Tok, Samsung, AliExpress, и другие). А некоторые, к примеру, наши коллеги из Южной Кореи и Китая – предложили по линии РАЭК даже офлайн-помощь (в виде поставки расходных материалов, санитайзеров, профилактических средств и предметов первой необходимости).

Кроме того, в эти дни большинство офлайн-компаний и игроков традиционных рынков цифровизируют свои услуги небывалыми темпами, переводят деятельность в онлайн и вступают в коллаборацию с интернет-игроками. Всё это вместе демонстрирует не только социальную миссию цифровой среды, но и является масштабной работой на пользователя, гражданина. То, что сейчас происходит в онлайн и оффлайн средах – небывалый кейс: по силе и скорости развития мы никогда не видели ничего подобного", - комментирует Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.