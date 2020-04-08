В Новороссийске начали профессиональную дезобработку такси

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Дезцентр "Цемес" начал профессиональную дезобработку таксомоторов города-героя Новороссийска.

Обработка проводится по адресу улица Куникова, 47. Каждая машина проходит дезинфекцию в начале смены, а далее каждые 4 часа.

Дезинфекторы работают препаратом Гипохлор, который рекомендован Роспотребнадзором в борьбе по распространению коронавируса.

В дезцентре"Цемес" начали проводить дезинфекцию служебного транспорта и другие предприятия города.