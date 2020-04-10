Николай Петропавловский: Война без фронтов и выстрелов

/Тема дня/

На днях мне позвонили родственники из-за Урала. После обычных дежурных фраз о том, о сем, о жизни и делах, они задали мне очень интересный вопрос: «А верю ли я на самом деле в коронавирус?».

Признаюсь, вначале я даже растерялся немного. Как это, верю-не верю? Чуть позже, после нескольких уточняющих вопросов, я к ужасу своему, понял, что они там реально считают, что коронавируса на самом деле нет! Что это: американский (китайский, масонский) заговор; либо - испытание нового вида биооружия; либо – попытка посадить всех в цифровую тюрьму и так далее и тому подобное.Я вначале хотел привести миллион аргументов про Covid -19, но хорошо вовремя остановился. Ибо не услышат, а услышав не поверят, а поверив – не поймут. Потому что у них зараженных меньше, чем у нас уже погибших. И их семьи, их друзей, соседей, знакомых ЭТО не коснулось.

Мысленно перебрав все аргументы, я собрался с наглостью и спросил: «А вы вот День Победы отмечаете? И даже на Бессмертный Полк ходите?».

- Конечно! – обиженно мне ответили они.

- А у вас ведь за Уралом оккупации не было! В душегубках никого не травили. Хаты не сжигали с живыми людьми. И две тысячи 18-ти летних пацанов из Урюпинского училища не полегли в неравном бою на Кубани возле Кропоткина за три дня августа! Так может быть по вашему мнению и Великой Отечественной Войны не было?!

-Ну как ты можешь это сравнивать! – вначале даже обиделись они.

Я и не сравниваю. Я просто хорошо помню, как я затащил уже взрослого и женатого зауральского племянника на ночь Бескозырки в Новороссийске. И как он был ошарашен, не стесняясь своего смятения: «Блин! Мне все равно никто не поверит, когда я вернусь домой, что 70 тысяч горожан шли ночью при минусовой температуре с ветром. Добровольно!».

Сегодня мы живем в другое время, когда порой для того, чтобы поверить, нужно что-то потрогать или посмотреть лично. Почувствовать медленно, если сможешь.

Но вирус лучше не трогать. Даже не нужно и приближаться к нему. Кто не верит государственной пропаганде – посмотрите в сети обращение нашего лучшего врача - академика Владимира Порханова, о том, как страшно умирают люди. Не верите врачу-депутату – почитайте блог простого врача Филатовской клиники Ольги Лабецкой на сайте Эхо Москвы в разделе «Православие и мир». Я лично ничего более страшного и правдивого о том, что реально происходит, не читал пока нигде. Просто мрак!

На Кубани действия оказались решительными. Как отмечают и на федеральном уровне, одни из самых решительных по всей стране. Пускай кому-то невкусно или неприятно, но действенно и во спасение. Послевкусие пройдет, а десятки жизней останутся. В Москве население всего- на всего в два раза больше, чем на Кубани. Мы – такой же, как и столица, логистический перекресток: с учетом наших четырех морских портов и трех-четырех аэропортов. Но зараженных в Москве в 60 раз больше!! А умерших – в 12 раз! И это только на сегодня…

Пройдет небольшое время и все мы узнаем кто и что делал для предотвращения распространения этой новой заразы, от которой и вакцины то доступной еще ни у кого нет. Потому, как говорят врачи по всему миру, защищаться нужно доступными всем способами – самоизоляцией. А пока, для меня лучшей оценкой мер, которые некоторым кажутся жёсткими, стала фраза старого подполковника из Подмосковья, которую он мне на днях сказал по телефону: «Ты знаешь, Николай, сейчас в мире и стране идет по сути война. Правда без фронтов и без выстрелов. Но с ежедневными потерями. Так вот оказалось, что далеко не все наши начальники оказались готовыми к обороне. Без истерик и паники. На всю Россию матушку нашлось, пожалуй, полтора-два десятка мужиков, которые не побоялись взять на себя ответственность за жесткие и непопулярные решения. Причем вовремя принятые. Я вашего-то губера, раньше серьезно и не воспринимал. Извини. А сейчас много читаю, и понимаю, что я бы с ним наверное пошел воевать».

Такие вот дела, земляки. Время нас рассудит.

Николай Петропавловский, социальный технолог

Источник: http://www.yugopolis.ru/authors/vojna-bez-frontov-i-vystrelov-125881