Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости

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Распоряжение от 10 апреля 2020 года №961-р

В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости (утверждён распоряжением Правительства от 27 марта 2020 года №762-р) включены все виды газомоторного топлива, а не только включённый ранее в этот перечень сжиженный природный газ.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации