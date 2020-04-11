Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции

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Постановление от 10 апреля 2020 года №479

Подписанным постановлением внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (утверждён постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года №434). Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в перечень включён новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации