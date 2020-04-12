12 апреля - День Космонавтики!

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником.

"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём космонавтики – праздником, который уже давно стал символом прогресса, стремления к новым открытиям и свершениям.

12 апреля 1961 года произошло величайшее событие, оказавшее огромное влияние на историю человечества. Полёт Юрия Гагарина в космос стал возможен благодаря упорной и самоотверженной работе целой команды учёных, инженеров, испытателей, конструкторов – людей, позволивших приблизиться к разгадке тайн Вселенной.

Ракетно-космическая отрасль имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. Она даёт возможность развиваться науке, проводить исследования, обеспечивает национальную безопасность, работу телекоммуникаций, навигационных и спутниковых систем. За передовыми разработками и инновационными производствами – напряжённый труд самых разных специалистов, чьи уникальные знания, опыт, способность решать серьёзные государственные задачи позволяют России сохранять статус космической державы.

Хочу сказать слова искренней благодарности ветеранам отрасли. Пусть ваша увлечённость космосом и преданность своему делу послужат примером для молодых поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. М.Мишустин"

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации.