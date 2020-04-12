Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь–февраль 2020 года составил 22,6 млн тонн

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что нормализованный1 грузооборот Группы НМТП за январь-февраль 2020 года вырос на 674 тыс.тонн, или 3,1%, относительно результата за 2 месяца 2019 года.

Основные драйверы

Увеличение объемов перевалки нефти на 1 073 тыс. тонн на фоне роста грузооборота данного сырья в портах РФ.

Наливные грузы

В январе-феврале 2020 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 7,6%, или 1 318 тыс. тонн, относительно результата аналогичного периода 2019 года и составила 18 663 тыс. тонн.

Структура грузооборота наливных грузов Группы НМТП за январь–февраль 2020/2019 гг.

Перевалка сырой нефти за 2 месяца 2020 г. по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 г. увеличилась до 11 602 тыс. тонн (на 10,2%, или 1 073 тыс. тонн), нефтепродуктов – до 6 867 тыс. тонн (на 3,1%, или 206 тыс. тонн).

Объем перевалки растительных масел увеличился на 74,7%, до 81 тыс. тонн.

Грузооборот жидких удобрений (КАС) составил 113 тыс. тонн, что немного выше результата за аналогичный период 2019 года (+5%).

Доля Группы НМТП в грузообороте наливных грузов (по основной номенклатуре) среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг.

Навалочные грузы

В январе-феврале 2020 года перевалка навалочных грузов на терминалах Группы НМТП увеличилась на 17,8%, или 171 тыс. тонн, относительно аналогичного периода прошлого года и составила 1 133 тыс. тонн.

Структура грузооборота навалочных грузов Группы НМТП за январь- февраль 12 месяцев 2020/2019 гг.

Объем перевалки железорудного сырья вырос на 70,7%, или 308 тыс. тонн, до 743 тыс. тонн. Грузооборот угля (241 тыс. тонн) остался на уровне близком к результату 2 месяцев 2019 года (244 тыс. тонн).

Перевалка химических грузов увеличилась на 5 тыс. тонн (+3,6%). Объем перевалки сахара-сырца составил 5 тыс. тонн. Снижение вызвано ростом экспорта свекловичного сахара из РФ в азиатские страны СНГ на фоне:

-высокой биржевой цены сахара-сырца;

-низкой стоимости российского свекловичного сахара на внутреннем рынке

Доля Группы НМТП в грузообороте рудных грузов среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг. (по данным АСОП)

Генеральные грузы

В январе-феврале 2020 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 25,2%, или 659 тыс. тонн, относительно января–февраля прошлого года и составила 1 955 тыс. тонн.

Структура грузооборота генеральных грузов Группы НМТП за январь-февраль 2020/2019 гг.

В основном уменьшение объемов произошло из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 1 729 тыс. тонн (-28,5%), или 688 тыс. тонн, на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции.

Объемы перевалки цветных металлов достигли 184 тыс. тонн, увеличившись на 45 тыс. тонн (+32,7%) на фоне высокой активности на рынке алюминия.

Грузооборот лесных и скоропортящихся грузов составил 26 тыс. тонн и 17 тыс. тонн соответственно.

Доля Группы НМТП в грузообороте генеральных грузов (по основной номенклатуре) среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг.

Контейнерооборот:

Объем перевалки контейнеров через причалы Группы НМТП в январе-феврале 2020 года составил 795 тыс. тонн, или 86 тыс. TEU, что на 17,7% (в тоннах и в TEU) меньше объемов аналогичного периода 2019 года на фоне уменьшения объемов груженых импортных контейнеров.

Грузооборот контейнеров Группы НМТП за январь-февраль 2020/2019 гг.

Прочие грузы

В январе-феврале 2020 года объем перевалки прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 35 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 15 тыс. тонн.

Грузооборот Группы НМТП за январь–февраль 2020/2019 гг. (тыс. тонн)

январь–февраль Изменение 2020 год 2019 год тыс. т % Грузооборот, всего 22 581,194 21 907,063 674,131 3,08% Наливные грузы, всего 18 663,227 17 344,898 1 318,329 7,60% Сырая нефть 11 602,484 10 529,820 1 072,664 10,19% Нефтепродукты 6 866,618 6 661,031 205,587 3,09% КАС 112,826 107,500 5,326 4,95% Масла 81,299 46,547 34,752 74,66% Навалочные грузы, всего 1 132,745 961,559 171,186 17,80%

Железорудное сырье 743,174 435,390 307,783 70,69% Другие рудные грузы 10,615 16,363 -5,748 -35,13% Химические грузы 133,111 128,454 4,657 3,63% Уголь 241,255 243,832 -2,577 -1,06% Сахар и прочие 4,590 137,520 -132,929 -96,66% Генеральные грузы,всего 1 955,497 2 614,681 -659,184 -25,21% Черные металлы и чугун 1 729,293 2 417,448 -688,155 -28,47% Лесные грузы 25,560 51,587 -26,027 -50,45% Лесные грузы (тыс.куб.м) 46,472 93,794 -47,322 -50,45% Цветные металлы 184,052 138,650 45,402 32,75% Скоропортящиеся грузы 16,592 6,996 9,596 137,16% Контейнеры 794,624 965,965 -171,341 -17,74% Контейнеры 794,624 965,965 -171,341 -17,74% Контейнеры (тыс.TEU) 86,463 105,102 -18,639 -17,73% Прочие 35,101 19,960 15,140 75,85%

Источник: Пресс-служба