Дойдут ли допвыплаты до медработников?

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Правительство выделило 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам.

В первую очередь речь идет о врачах, работающих с пациентами с коронавирусом, а также о сотрудниках скорой помощи. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Скорее всего, будет сужен круг медицинских работников, на которых идет распространение этих выплат, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

"Никто выплат пока не получал, но уже есть тревожные сигналы. Например, говорят, что выплаты будут получать бригады скорой помощи, которые официально назначены на вызов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на коронавирус. Иногда говорят, что выплаты будут начислять пропорционально времени, которая тратит бригада на вызов и в зависимости от того, точно ли подтверждено, что это был коронавирусный пациент. Грубо говоря, занимается бригада 40 минут, ей оплатят дополнительно эти 40 минут. Это может оказаться 2 тысячи рублей, а может – 500 рублей", – считает Андрей Коновал.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи "Фельдшер.ру", фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал радио Sputnik, что сотрудникам скорой помощи пока ничего не выплачивали. Он добавил, что многие даже не надеются, что выплаты будут.

"Пока никаких выплат не было. Деньги выделяются, но потом на каком-то уровне чиновники начинают решать, кому давать, кому не давать, кто достоин, кто не достоин. Идут такие перерасчеты, что все может получиться как всегда, и мы ничего не получим", – считает Дмитрий Беляков

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/