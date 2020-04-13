Ученый о второй волне коронавируса: прогнозы часто необоснованны

/Тема дня/

Какие-либо прогнозы о распространении коронавирусной инфекции, в том числе, о начале второй волны ближе к зиме, могут не оправдаться, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

Руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун высказал мнение, что в ноябре наступит вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Он аргументировал это тем, что COVID-19 хорошо выживает при низких температурах.

"Прогнозы – это часто вещь довольно необоснованная, несмотря на использование разных моделей и разных факторов. Это многофакторный анализ, но нечасто он вообще оправдывается", – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

Эксперт привел в пример прогноз, который сделали ученые в самом начале вспышки в Китае. По их расчетам, к 4 февраля в стране должно было быть 197 тысяч зарегистрированных случаев коронавируса. Однако цифра немного превысила 80 тысяч, после чего рост заболеваемости резко затормозился.

"Вот видите, какой прогноз. Хотя это очень солидные люди рассчитывали, использовали современные методы и провели многофакторный анализ", – добавил Бутенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/