В восьми муниципалитетах Кубани открыли рынки и ярмарки

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Те, кто там торгует, должны соблюдать профилактические и противоэпидемические требования.

В восьми муниципалитетах Краснодарского края открыли продовольственные рынки и ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Решение о возобновлении деятельности принимают руководители городов и районов, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. Сейчас уже открыто 15 таких объектов, в том числе три ярмарки выходного дня. Они работают в Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-ахтарском, Славянском, Мостовском районах.

Те, кто там торгует, должны соблюдать профилактические и противоэпидемические требования. Так, собственники рынков и ярмарок должны обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. Каждые два часа нужно проветривать помещения и проводить уборку территорий, торгового оборудования, инвентаря с применением дезинфицирующих средств. Их запас должен быть рассчитан не менее чем на пять дней. Перед началом рабочего дня у персонала измеряется температура. Людей с симптомами ОРВИ к работе не допускают.

Источник: https://sochistream.ru/novosti/obshhestvo/v-vosmi-munitsipalitetah-kubani-otkryli-rynki-i-yarmarki-45430/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews