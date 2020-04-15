Для учащихся пора объявить завершение учебного года!

Новости со всех уголков страны о том, как в реальности организованно дистанционное обучение в системе общего образования, убедили меня внести это предложение.

Кто-то учится в машине, выехав за за пределы своего сельского населенного пункта, потому что только там ловит нормального уровня интернет.

Другие скачивают по 2-3 часа домашнее задание по одному предмету, не укладываясь в установленные сроки. Пояснений по новым темам большинство учителей не дают. Вчера об этом заявила даже Татьяна Навка по Первому каналу. Поэтому вся надежда на родителей, которые смогут доходчиво донести до ребенка тему.

Детей посадили за компьютер на несколько часов в день. О вреде таких длительных контактов с оргтехникой сегодня пояснять ни кому не надо. Какие получим последствия мы узнаем в ближайшее время.

Большинство педагогов не владеют методикой дистанционного преподавания. Да и технически: не у каждого учителя есть высокого уровня выход в интернет. Учитель в антураже кухонном, либо своей спальни или детской комнаты не добавляет мотивации к новым знаниям у своих учеников. Да и дети то в пижаме в спальне сидят у компьютера, то в кухне на подоконнике, то на полу у себя среди разбросанных игрушек, готовы воспринимать обучение на нужном психологическом уровне. Посмотрите фотоотчеты образовательных учреждений в соцсетях.

Давайте, по-честному, объявим уже завершение учебного года для уч-ся 1-8 и 10 классов. И начнем период летних каникул для них.

А в это время сосредоточим внимание всей системы образования на подготовку выпускников к государственной аттестации.

Для остальных непройденный в 4 четверти учебного 19-20 года материал можно включить в следующий учебный год 20-21. У методистов Минпроса будет время подготовится самим и все просвещение.