/Тема дня/
Для учащихся пора объявить завершение учебного года!
Новости со всех уголков страны о том, как в реальности организованно дистанционное обучение в системе общего образования, убедили меня внести это предложение.
Кто-то учится в машине, выехав за за пределы своего сельского населенного пункта, потому что только там ловит нормального уровня интернет.
Другие скачивают по 2-3 часа домашнее задание по одному предмету, не укладываясь в установленные сроки. Пояснений по новым темам большинство учителей не дают. Вчера об этом заявила даже Татьяна Навка по Первому каналу. Поэтому вся надежда на родителей, которые смогут доходчиво донести до ребенка тему.
Детей посадили за компьютер на несколько часов в день. О вреде таких длительных контактов с оргтехникой сегодня пояснять ни кому не надо. Какие получим последствия мы узнаем в ближайшее время.
Большинство педагогов не владеют методикой дистанционного преподавания. Да и технически: не у каждого учителя есть высокого уровня выход в интернет. Учитель в антураже кухонном, либо своей спальни или детской комнаты не добавляет мотивации к новым знаниям у своих учеников. Да и дети то в пижаме в спальне сидят у компьютера, то в кухне на подоконнике, то на полу у себя среди разбросанных игрушек, готовы воспринимать обучение на нужном психологическом уровне. Посмотрите фотоотчеты образовательных учреждений в соцсетях.
Давайте, по-честному, объявим уже завершение учебного года для уч-ся 1-8 и 10 классов. И начнем период летних каникул для них.
А в это время сосредоточим внимание всей системы образования на подготовку выпускников к государственной аттестации.
Для остальных непройденный в 4 четверти учебного 19-20 года материал можно включить в следующий учебный год 20-21. У методистов Минпроса будет время подготовится самим и все просвещение.
Сколько проблем уйдет.
Кстати, занятость детей на эти продолжительные летние каникулы можно организовать силами системы дополнительного образования. К сачастью, она в стране сохранена и находится на высоком профессиональном уровне.
Онлайн-тренинги по различным направлениям дадут возможность ребятам поучится у лучших мастеров-преподавателей страны. Например, у тренера по робототехники из Новороссийска смогут поучиться ребята из Белой глины.
В мастер-классах профессионалов в области кулинарии, прикладных ремесел, изобразительного искусства, ландшафтного дизайна и других направлений смогут участвовать школьники все страны по выбору.
В режиме видеоконференции можно организовать тренировочный процесс по многим видам спорта.
В нынешней нестандартной ситуации нужны нестандартные смелые решения!
Андрей Фонарев