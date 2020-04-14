Открытое письмо книжников в Правительство Российской Федерации
Публикуем полный текст письма и список подписавших:
"Мы обращаемся к вам от лица писателей, книгораспространителей, издателей и всех граждан России, любящих книгу и понимающих ее ценность и важность особенно сегодня.
Книга является величайшим изобретением человечества, неотъемлемой частью культурной жизни. С самого раннего возраста ребенок во многом познает мир через книгу. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, способствует раскрытию творческих и интеллектуальных способностей человека, расширяет кругозор, развивает критическое и логическое мышление, учит доброте и любви, помогает в постижении истинных человеческих ценностей и смысла жизни… Книга – это культурный стержень нации, она является основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества. Невозможно переоценить значение книги и для других видов искусств, в том числе театра и кинематографа.
В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга – это товар первой культурной необходимости. Сегодня, в век цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.
Государственная культурная политика должна решать одну из ключевых задач – расширения доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, литературы для детей и подростков. И основным каналом распространения книг продолжают оставаться книжные магазины.
Одна из основных проблем сегодня – это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.
Доля книжной индустрии в общем объеме российской экономики достаточно скромная. Но трудно переоценить социальную значимость нашего бизнеса. Книжная индустрия выполняет важнейшую культурную задачу – приобщает к книгам и знанию все население Российской Федерации. Книга и литературное наследие было и остается важнейшим культурным достоянием российской нации. Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны. В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.
Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.
Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой:
Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N762-р, книжной продукцией.
Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений.
С глубоким уважением
- Абгарян Наринэ, писательница, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание»
- Абдуллина Нелли, переводчик, писатель
- Авганов Алексей, ИП Авганов (г. Рязань)
- Аветисян Наталья, издатель, главный редактор издательства “Слово”
- Адамский Александр, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика", главный редактор интернет-издания "Вести образования»
- Альперович Александр, владелец и генеральный директор компании «Clever»
- Амелин Максим, поэт, переводчик, литературный критик и издатель, главный редактор издательства «ОГИ»
- Аминова Ольга, редактор, директор литературного агентства и школы "Флобериум"
- Анашвили Валерий, издатель
- Андрианов Алексей, директор по развитию сети «Моя книга» ( г. Саратов)
- Андрияка Сергей, основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Народный художник Российской Федерации
- Андрющенко Александр, генеральный директор ООО "Издательство "Синдбад"
- Антипенко Инна, главный редактор издательства «Весёлые Картинки»
- Антипов Константин, заместитель директора Российской книжной палаты, филиала ИТАР-ТАСС
- Антонова Надежда, писатель, переводчик.
- Арбатская Вера, генеральный директор сети «Приморский Торговый Дом книги»
- Аромштам Марина, писатель, главный редактор интернет-журнала “Папмамбук” о детском и подростковом чтении
- Артемьева Галина, писатель, переводчик, кандидат филологический наук.
- Арутюнянц Карен, детский писатель
- Архангельский Александр, писатель, литературовед, публицист, телеведущий, писатель, профессор Высшей школы экономики
- Архипова Анастасия, художник книги, Заслуженный художник РФ, руководитель секции “Книжная графика” Московского Союза художников
- Аствацатуров Андрей, писатель, филолог, доцент СПбГУ, директор Музея В.В. Набокова
- Бакейкин Сергей, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
- Балахонова Ирина, генеральный директор издательства “Самокат”
- Бамбуров Константин, издательство “Белая ворона/Albuscorvus”
- Бараков Виктор, писатель (г. Вологда)
- Басинский Павел, писатель, критик, журналист
- Басова Евгения, писатель
- Безлюдная Анастасия, детский писатель
- Безрукова Алла, главный редактор издательства “Совпадение” (г. Москва)
- Беликова Нина, генеральный директор книжного магазина «Молодая гвардия»
- Белозёрова Гульнара, генеральный директор издательства ИНЕШ (г. Уфа)
- Белокрылин Сергей, руководитель издательства АНО "Центр Ноосферного Здоровья"
- Белорусец Сергей, поэт, член Русского ПЕН-центра
- Белый Игорь, издатель, руководитель книжного клуба-магазина “Гиперион”
- Беляев Юрий Антонович, писатель, президент Академии Российской словесности
- Беляцкая Любовь, книжный магазин “Все свободны”
- Бердников Сергей, писатель, кандидат физ. мат. Наук
- Березин Владимир, писатель
- Бершин Ефим, поэт, прозаик, публицист
- Беседин Платон, писатель, литературный критик, публицист.
- Биленко Юлия, художник – иллюстратор
- Блехман Григорий, писатель (г. Москва)
- Богданов Иван, издательство “ЛюМо”, книжный клуб “Отклик”
- Богданова Мария, художник книги
- Борисевич Екатерина, генеральный директор “Издательства Юлии Высоцкой”
- Борода Елена, писатель, литературовед
- Бочкарёва Наталья, директор нижегородской областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной, заслуженный работник культуры РФ
- Бочков Валерий, писатель
- БрикерМария, писатель
- Булатников Андрей, товаровед отдела “История. Политика. Философия. Религия” ООО ТД Библио-Глобуса
- Булатова Татьяна, писатель, литературовед, исполнительный директор литературного агентства и школы "Флобериум"
- Булгакова Татьяна, художник иллюстратор
- Бурмистрова Ольга, издательство Нестор-История (г. Санкт-Петербург).
- Бушуева Мария, прозаик, литературный критик
- Вагнер Яна, писатель
- Валединский Александр, поэт, издатель (“Выргород”)
- Вараксина Светлана, директор ИД Автограф (г. Екатеринбург)
- Варламов Алексей, писатель, ректор литературного института им. А.М. Горького
- Варламова Мария, руководитель отдела продаж, книготорговая компания “Артклассика” (г. Москва)
- Василевский Андрей, поэт, критик, главный редактор журнала “Новый мир”
- Васильев Александр, историк моды, искусствовед, театральный художник, коллекционер, телеведущий
- Васильева Вера, народная артистка СССР, актриса Театра сатиры
- Васильева Марина, директор издательства «Древности Севера» (г. Вологда)
- Вахитова Ольга, директор книжного магазина “Библио-Глобус” (г. Челябинск)
- Вахромеев Владимир, генеральный директор ООО "Русское слово-учебник"
- Веденяпина Мария, директор Российской государственной детской библиотеки
- Веллер Михаил, писатель, член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association и Российского философского общества
- Верник Вадим, журналист, автор и ведущий программы «2 ВЕРНИК 2» на канале «Культура», главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова
- Веселов Денис, генеральный директор ООО «Терминал книга».
- Вербицкая Ольга, детский писатель, редактор детских журналов “Смешарики” и “Малышарики”
- Вестер Владимир, литератор, редактор
- Визель Михаил, книжный обозреватель, литературный переводчик
- Виноградова Юлия, AdMarginem (г. Москва)
- Вирабов Игорь, писатель, журналист, филолог
- Водолазкин Евгений, писатель и литературовед
- Воеводин Игорь, издатель, продюсер
- Волгин Игорь, писатель, президент «Фонда Ф. М. Достоевского»
- Волженина Светлана, библиотекарь, кандидат педагогических наук
- Вольфсон Вадим, директор “Книжная галерея ВОЛЬФСОНА”
- Воробьев Александр, генеральный директор издательства «Орлик» (г. Орел)
- Воронов Василий, член СП России, г.Ростов-на-Дону
- Ворошилова Галина, писатель
- Вьюгина Светлана, писатель, секретарь приемной комиссии СП России
- Вяткин Дмитрий, издательство «HylePress»
- Гаджиев Умаросман, руководитель ИД «Дагестан» (г. Махачкала)
- Галат Александр, директор издательства РХГА
- Галяткина Екатерина, редактор издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург)
- Ганиева Алиса, писатель
- Гарифзянов Марат, директор издательства «Заман» (г. Казань)
- Гармаш-Роффе Татьяна, писатель.
- Гачева Анастасия, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки № 180
- Генсецкий Андрей, генеральный директор книготорговой компании “Чакона” (г. Самара)
- Георгиев Сергей, советский и российский детский писатель и сценарист (г.Москва)
- Гиваргизов Артур, писатель
- Гиппенрейтер Ю. Б., психолог, автор многочисленных книг по психологии
- Гладкова Алла, директор издательства "Время"
- Глебовская Александра, Санкт-Петербургский Пен-Клуб
- Глезер Вадим, генеральный директор издательского дома “Литера”
- Глейзер Екатерина, художник-иллюстратор
- Гнетнев Константин, писатель
- Головин Алексей, исполнительный директор Ассоциации «Православная Книга»
- Голубев Станислав, генеральный директор ЗАО "Златоуст"
- Горошников Виталий, директор «Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск)
- Графченко Антон, директор, Издательского дома "ВОЛГА" (г. Саратов)
- Грачевский Борис, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», российский писатель
- Гриценко Александр Николаевич, председатель правления Интернационального союза писателей
- Гриценко Олег, Генеральный директор ООО "Продюсерский центр ротации и продвижения" (ЛИТРОМИР, г. Астрахань)
- Гришков Павел, Генеральный директор ООО «Издательство АСТ»
- Гунькин Игорь, совладелец и генеральный директор книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж)
- Гупало Георгий, издатель
- Густав-Дальская Юлия, директор по продажам издательства “Настя и Никита”
- Гущина Мария-Анна, главный редактор издательства “Клаудберри”
- Данилина Анастасия, издательство «Лайвбук»
- Дарья Маркова, филолог, литературный критик.
- Дашков Леонид, Генеральный директор ООО ИТК "Дашков и К"
- Дворнякова Ольга, директор магазинчика “Я люблю читать”, пиар-директор детского издательства “Настя и Никита”.
- Дворцов Василий, писатель
- Демидова Алла, народная артистка РСФСР, актриса театра Гоголь-центр
- Деревянко Константин, Председатель Научно-образовательного союза «Родное слово», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке
- Деревянко Сергей, генеральный директор Издательского Дома "АСТ-ПРЕСС"
- Дмитриев Сергей, писатель и историк, главный редактор издательства «Вече»
- Довыденко Лидия, писатель
- Докучаев Федор, зав. отделом культурно-массовых мероприятий в библиотеке № 183 имени Данте Алигьери, аспирант РГГУ
- Донцова Дарья, писательница, сценаристка и телеведущая
- Дорофеева Эльфия, владелец и генеральный директор издательства «Мозаика-синтез»
- Доспехов Алексей, директор издательства «ВАКО»
- Драгунский Денис, писатель
- Дрогов Евгений, директор издательства «О-Краткое» (г. Киров)
- Дубас Алекс, журналист, писатель, теле- и радиоведущий
- Дудова Виктория, генеральный директор ООО "Пан пресс"
- Егоров Август, директор. АО Национальная издательская компания "Бичик" имени Семена Андреевича Новгородова (г. Якутск)
- Елин Лев, генеральный директор издательства “Лев”
- Елисеева Татьяна, генеральный директор книготорговой сети «АВФ-книга» (г. Архангельск)
- Елфимов Аркадий, председатель фонда "Возрождение Тобольска" (г. Тобольск)
- Ерицян Григорий, издатель, генеральный директор издательства “Слово”
- Ермолаев Владимир, генеральный директор компании «Образовательный проект»
- Есенькин Борис Семенович, президент НП «Гильдия книжников» и книжного магазина «БИБЛИО-ГЛОБУС»
- Жарина Наталья, генеральный директор книготорговой компании «Инвис» (г. Ижевск)
- Жебрак Михаил, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура», писатель
- Житинская Анастасия, редактор издательства «Геликон Плюс» (г. Санкт-Петербург)
- Жукова Олеся, российский писатель, общественный деятель, Генеральный директор "Центра развития и реабилитации ребёнка "ЛОГОПЕД-ПРОФИ
- Заверяева Елена, писатель
- Замшев Максим, главный редактор «Литературной газеты»
- Заревин Алексей, писатель.
- Зарецкий Евгений, главный редактор издательства Калейдоскоп (Владимир)
- Зарипова Роза, директор издательства “АрсисБукс” (г. Москва)
- Заспанова Ульяна Викторовна, гл. библиограф МБУК “Сысертская районная библиотека”
- Захаренков Алексей, генеральный директор издательства «Вита-Нова» (г. Санкт-Петербург)
- Зверева Ирина, кандидат филологических наук, книговед
- Зезека Елена, руководитель филиала "Брянская областная детская библиотека", кандидат педагогических наук
- Зекавица Екатерина, издатель «Ай»
- Зелинская Елена, журналист, писатель, общественный деятель, президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз»
- Зиганшин Камиль, писатель, лауреат Премии Президента России
- Зимарин Олег, генеральный директор издательства “Весь Мир” (г. Москва)
- Знашев Игорь, генеральный директор издательства «Скифия» (г. Санкт-Петербург)
- Зоберн Олег, русский писатель, издатель, лауреат премии "НОС
- Зорина Светлана, главный редактор журнала «Книжная индустрия»
- Зубарев Сергей, писатель
- Зудина Марина, народная артистка РФ, актриса театра и кино
- Ибрагимова Алина, владелец сети «Зайка +» (г. Калининград)
- Иванов Алексей, писатель
- Иванов Владимир, директор Приволжской книжной палаты
- Иванов Геннадий, первый секретарь Союза писателей России
- Иванов Дмитрий, член Правления РКС
- Иванов Николай Федорович, председатель Союза писателей России
- Иванова Елена, директор издательского дома Высшей школы экономики
- Иванова Наталья Юрьевна, Директор Компания IPR media
- Иванова Наталья Борисовна, писатель, литературный критик, д.ф.н., проф. филологического факультета МГУ им.Ломоносова.
- Иванцов Михаил, генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город - Буквоед»
- Измайлов Лион, писатель-сатирик, сценарист и артист
- Ильин Алексей, генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер»
- Ильина Галина, генеральный директор книжной сети «Живое слово» (г. Екатеринбург)
- Инин Аркадий, писатель, драматург, сценарист, актёр, публицист, педагог, профессор ВГИКа
- Исаева Елена, поэт, драматург
- Искаков Алексей, генеральный директор ООО "Издательство "София"
- Ицкович Дмитрий, президент ООО «Книжный Дом "О.Г.И. Б.С.Г. пресс"
- Казаченкова Любовь, главный редактор журнала “Современная библиотека”
- Казенкова Анастасия, писатель и журналист
- Казмин Владимир, писатель
- Кайкин Сергей, Заместитель генерального директора ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок"
- Каковкин Григорий, писатель, драматург
- Калачев Евгений, писатель
- Калинина Наталья, писатель
- Каменева Марина, генеральный директор книжного магазина «Москва»
- Капьев Евгений, Генеральный директор ООО «Издательство ЭКСМО»
- Катцын Виктор, заместитель директора книжного издательства "Н.Орiанда (г. Симферополь)
- Каширская Екатерина, генеральный директор издательства “Пешков в историю”
- Каширская Екатерина, издатель
- Келин Иван, генеральный директор АО «Мордовское книжное издательств
- Кийчкалова Екатерина, директор ООО «Балтийское небо» (г. Калининград)
- Кирнарская Дина, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных
- Климишин Дмитрий, генеральный директор корпорации «Российский учебник»
- Кожан Станислав, председатель Совета директоров холдинговой компании «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский)
- Кожан Станислав, президент ХК "Новая Книга" (г. Петропавловск-Камчатский)
- Кожевников Михаил, президент группы компаний «Просвещение»
- Колесник Тамара, генеральный директор сети «Пресса+» (г. Калининград)
- Колесникова Зоя, писатель, Воронежская писательская организация
- Колесов Александр, директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» (г. Владивосток)
- Колина Елена, российская писательница
- Колоколова Татьяна, библиотекарь
- Кононов Александр, директор Издательства “Симпозиум” (г. Санкт-Петербург)
- Кормановская Карина, генеральный директор издательства «БЛИЦ» (г. Санкт-Петербург)
- Королев Владимир, руководитель Лига писателей-врачей (г.Смоленск)
- Коростелева Валентина, писатель (г. Балашиха)
- Коротков Кирилл, магазин книг «Фаренгейт 451» (г. Санкт-Петербург)
- Костров Владимир, поэт, переводчик, драматург
- Костюк Константин, генеральный директор ООО "Директ-Медиа"
- Костюшин Павел, генеральный директор ИТДГК “Гнозис” (г. Москва)
- Котлярова Мария, директор издательства М. и В. Котляровых (г. Нальчик)
- Котов Денис, основатель петербургской книжной сети «Буквоед», совладелец объединенной розничной сети «Читай-город - Буквоед»
- Котомин Михаил, издатель, директор издательства AdMarginem
- Котунова Ирина, главный редактор АО издательство "Детская литература"
- Кочергин Илья, писатель
- Кочнев Глеб, коммерческий директор ИД «Стрекоза»
- Кравченко Ася, писатель, журналист, редактор.
- Кравчук Дмитрий, генеральный директор ООО «Российский союз писателей»
- Краева Ирина, писатель, журналист, педагог
- Красновский Яков, графический дизайнер, художник книги
- Крупин Владимир, православный писатель, публицист и педагог. Главный редактор журнала «Москва»
- Крылов Дмитрий, тележурналист, актёр, режиссёр, писатель
- Крыховецкая Ирина, директор Крымского издательского дома (г. Севастополь)
- Кузнецов Борис, директор издательства “Росмэн”
- Кузнецов Юрий, директор издательства «Удмуртия» (г. Ижевск)
- Кузнецова Инга, российский поэт, прозаик
- Кузнецова Оксана, директор Издательского, исследовательского и просветительского содружества “Посев” (издательство “Посев”, г. Москва)
- Куликова Галина, писатель
- Куницын Михаил, российский радиоведущий, автор программы «Винил» на радио «Эхо Москвы»
- Куприянов Борис, книжный магазин «Фаланстер» (г. Москва), интернет-издание «Горький»
- Курахова Хадижат, директор ИД Эпоха (г. Махачкала)
- Лазарева Ярослава, писатель, поэт
- Ларина Татьяна, совладелец книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж)
- Латынин Валерий, секретарь СП России, председатель Совета по национальным литературам СП России.
- Левицкая Эсфирь, генеральный директор сети «Пресса+» (Калининград)
- Лекманов Олег, писатель, профессор НИУ ВШЭ
- Леонтьев Дмитрий Алексеевич, издатель (”Смысл”)
- Леонтьева Татьяна, ведущий редактор издательства «Речь»
- Летц Юна, писатель
- Лиепа Илзе, балерина, артистка театра и кино, президент благотворительного фонда «Культура — детям»
- Линькова Татьяна, издательство «Лайвбук»
- Литвинов Сергей, писатель, журналист
- Литвинова Анна, кандидат филологических наук, писатель.
- Литвяк Елена, детский писатель
- Лиханов Альберт, писатель, председатель Российского детского фонда, академик РАО
- Лиханов Дмитрий, писатель
- Личутин Владимир, писатель
- Лобанов Дмитрий, генеральный директор издательства "Книжный мир"
- Логинов Борис, генеральный директор ООО «Дит-М»
- Лосев Дмитрий, директор издательства «Коктебель» (г. Феодосия)
- Лукин Евгений, писатель, историк, главный редактор журнала "Северная Аврора" (г. Санкт-Петербург).
- Лукьяненко Сергей, писатель-фантаст
- Лукьянова Ирина, писатель, педагог
- Лысенко Анатолий, генеральный директор АНО “Общественное телевидение России”, журналист, режиссёр, продюсер.
- Лысенко Федор, генеральный директор ООО «Легион»
- Лысов Виктор Сергеевич, издательство “Детское время” (г. Санкт-Петербург)
- Лютый Вячеслав, председатель Совет по критике СП России (г. Воронеж)
- Мазин Александр, российский писатель-фантаст
- Макаревич Андрей, музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени»
- Макаренков Сергей, генеральный директор ГК "РИПОЛ КЛАССИК"
- Макаров Владимир, директор ИГ "Литера" (г. Нижний Новгород)
- Макаров Юрий, писатель
- Макаров Юрий, писатель, Белгородская обл.
- Максимов Андрей, журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр.
- Малышев Игорь, писатель
- Маляренко Феликс, финансовый директор издательства «Задира-плюс» (г. Саратов)
- Мамедов Афанасий, писатель, журналист.
- Манаков Юрий, писатель
- Мария Голубева, издательство “Пушкинский Дом” (г. Санкт-Петербург)
- Мария Левченко, филолог, издатель (“Свое издательство”)
- Марков Алексей, к.э.н., писатель, преподаватель
- Маркоткин Михаил, владелец компании «РОСМЭН»
- Мартынова Шаши, переводчик, издатель
- Марченкова Татьяна, писатель
- Матаев Анзор, директор Книжного издательства Чеченской Республики (г. Грозный)
- Матвеева Анна, писатель
- Матюшкина Екатерина, детский писатель и художник
- Махненко Сергей, зам. генерального директора ООО «Легион»
- Машбаш Исхак, Герой Труда РФ
- Машкова Диана, писатель, к.ф.н., общественный деятель
- Медников Юрий, генеральный директор издательства “Антология”
- Мезенцев Виталий, генеральный директор издательства «БуксМарт» (г. Москва)
- Мейлахс Павел Александрович, писатель
- Меклерес Татьяна, директор сети «Книжная лавка» (г. Калининград)
- Мелихов Александр, зам. главного редактора журнала «Нева»
- Мельников Владимир, руководитель издательства "Воскресенье"
- Меринов Александр, издательство “БЛИЦ” (г. Санкт-Петербург)
- Меркулов Сергей, ген. директор издательства "Живём" (г. Калининград)
- Месяц Вадим, писатель, руководитель издательского проекта “Русский Гулливер”
- Метлицкая Мария, писательница
- Мещеряков Юрий, писатель
- Миндюк Михаил, генеральный директор издательства "Интеллект-Центр"
- Минка Виталий, генеральный директор книготорговой компании «Ростов книга» (г. Ростов-на-Дону)
- Мирзоев Владимир, режиссер, лауреат Государственной премии
- Мирошниченко Надежда, народный поэт Республики Коми (г. Сыктывкар)
- Мирчук Татьяна, писатель
- Михайлова Надежда, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств, генеральный директор ОЦ «Московский Дом Книги»
- Михайлова Татьяна, главный редактор детского новостного агентства НАШпресс
- Михалкова Елена, писательница остросюжетной прозы
- Мкртычева Сюзанна, вице-президент НП «Гильдия книжников»
- Мнацаканян Наира, генеральный директор книготорговой сети «Метида» (г. Самара)
- Могилева Станислава, поэтесса, куратор, редактор; книжный магазин и издательство “Порядок слов” (г. Санкт-Петербург)
- Можей Святослав, исполнительный директор АНО «Символик»
- Му Пин, генеральный директор Международной издательской компании "Шанс"
- Мунтян Елена, писатель, журналист
- Мусатова Елена, журналист, учитель, писатель.
- Мусташкин Борис, генеральный директор и совладелец книготорговой сети «Дом книги» и «Книга+» (Татарстан)
- Насонова Алла Юрьевна, президент фонда “Дом детской книги”, Санкт-Петербург
- Наумова Ольга, главный редактор издательства «Кварц» (г. Нижний Новгород)
- Неволина Екатерина, редактор, писатель
- Нелаева Светлана, художник-иллюстратор
- Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
- Нечипоренко Юрий, писатель, директор Всероссийского фестиваля «Детской книги»
- Никитина Людмила, главный редактор, издательство «Абрикобукс» (г. Москва)
- Никольская Елена Вячеславовна, генеральный директор Издательский Дом «Питер»
- Новиков Михаил, генеральный директор издательства «Альбатрос» (г. Севастополь)
- Новиков Олег, президент ИГ «ЭКСМО-АСТ»
- Новичихин Евгений, писатель (г. Воронеж)
- Ногина Елена, директор Российской книжной палаты
- Ножкин Михаил, актёр театра и кино, поэт, лауреат Государственной премии поэт-песенник, музыкант
- Носкова Ольга, директор ООО «Планета» (г. Новокузнецк)
- Овечкин Эдуард, писатель-маринист
- Овсянникова Ирина, управляющий книжного магазина “Гиперион”
- Овчинникова Тамара, директор. "Лоция" литературно-издательский центр (г. Архангельск)
- Ольховская Влада, писатель, драматург
- Орлова Анастасия, детский писатель, поэт, главный редактор «Книжного дома Анастасии Орловой»
- Острикова Елена, заместитель директора, Издательство “АрсисБукс” (г. Москва)
- Отрошенко Владислав, писатель
- Охлобыстин Иван, актер, писатель, драматург, режиссер и продюсер
- Павлова Ольга, директор Государственной библиотеки Югры
- Палько Леонид, генеральный директор издательства «Вече»
- Пантина Любовь, генеральный директор издательства "Абрис" (г. Санкт-Петербург).
- Парамонов Сергей, директор издательства «СНЕГ» (г. Пятигорск)
- Пастернак Борис, генеральный директор издательства “Время”
- Пахомова Елена, заведующая библиотекой им. А.П. Чехова, ГБУК г. Москвы ЦБС ЦАО
- Пашнев Георгий, писатель
- Пелевин Виктор, писатель
- Перевозников Вадим, владелец и генеральный директор книготорговой сети «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск)
- Перепелицын Кирилл, ООО «Терминал книга»
- Переслегина Нина, генеральный директор издательства "Даръ"
- Перова Наталия Алексеевна, литагент (ФТМ), переводчик
- Песеко Алина, писатель
- Петров (Пашнев) Георгий, писатель
- Петрова Елена, генеральный директор ООО Издательство "Аякс-Пресс"
- Петрова Ольга, директор издательства «Цитата Плюс» (г. Рыбинск)
- Петровска Татьяна, художник иллюстратор, аниматор
- Петряков Вячеслав, генеральный директор издательства "ФЛИНТА"
- Платова Светлана, генеральный директор книготорговой компании «Барс» (г. Рязань)
- Поволяев Валерий, писатель, лауреат Государственной премии им. Жукова
- Подчиненов Алексей, директор издательства УрФУ,
- Познер Владимир, журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель
- Полетаев Андрей, генеральный директор ООО «Синеполис»
- Полина Ермакова, главный редактор издательства “Арка”
- Поляков Юрий, писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Председатель Национальной Ассоциации Драматургов, Председатель редакционного совета «Литературной газеты»
- Полякова Татьяна, писатель
- Поплавская Яна, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог
- Попов Андрей, литератор, кандидат филологических наук
- Прилепин Захар, писатель, филолог, публицист
- Притворов Андрей, руководитель издательства “Феория”
- Прокопович Александр, автор и редактор
- Проханов Александр, политический деятель, писатель, сценарист, публицист, журналист
- Прохорова Ирина, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель, глава одноимённого издательского дома
- Прудкогляд Татьяна, директор издательства Дальневосточного университета (г. Владивосток)
- Прыгунов Лев, писатель, художник, народный артист России
- Путин Роман, председатель правления Русского академического фонда
- Пылев Сергей, писатель
- Пядухов Владимир, писатель (г.Смоленск)
- Радзивиловский Эдвард, писатель
- Райхельгауз Иосиф, народный артист России, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", режиссер, актер, писатель, театральный педагог
- Ракитина Елена, писатель
- Рашевски Татьяна, переводчик, писатель.
- Рогачева Елена, генеральный директор ИД "Порт-Апрель" (г. Череповец)
- Родионов Игорь Николаевич, генеральный директор издательства “Айрис-пресс”
- Романов Платон, магазин книг «Фаренгейт 451»
- Рост Юрий, фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий
- Рубина Дина, писательница и киносценарист. Член Союза писателей Узбекской ССР, Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба
- Рубис Сергей, директор департамента художественной литературы Издательства АСТ
- Рыбас Святосла?в, писатель и общественный деятель. Член Союза писателей России.
- Рыкова Елена, журналист, писатель
- Рымшина Елена, искусствовед, куратор “Программы иллюстраторов” Московской международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction
- Рябков Евгений, директор издательства «Закономудрие» (г. Южно-Сахалинск)
- Саввиных Марина, писатель, редактор литературного журнала “День и ночь”, член Союза писателей России, Международного Союза писателей ХХI века, Международного Союза писателей Иерусалима.
- Савкин Игорь, главный редактор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург)
- Савкина Татьяна, директор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург)
- Сагдатшин Ильдар, генеральный директор Татарского книжного издательства (Казань)
- Сазонов Геннадий, писатель
- Сальников Алексей, писатель
- Самсонова Наталия, директор издательства «Свамия» (г. Тула)
- Самусев Николай, генеральный директор книготорговой сети «Тезей» (г. Мурманск)
- Сандлер Маша, писательница, педагог, кандидат филологических наук
- Саразетдинов Рифат, генеральный директор ООО "Издательско-торговый дом Гранд"
- Сафаралиев Гаджимет, президент Ассоциации учителей родных и государственных языков «СЛОВО», депутат Государственной Думы ФС РФ, член-корреспондент Российской академии наук, профессор
- Сафронова Алена, ведущий специалист отдела "Коммерческая информация" ООО Торговый Дом "БИБЛИО-ГЛОБУС"
- Свинин Игорь, писатель
- Семенова Наталия, историк искусства, писатель
- Сенчин Роман, писатель
- Серая Светлана, генеральный директор книготорговой сети «Кассандра» (г. Волгоград)
- Сергеев Александр, директор издательства «Вакоша»
- Сергеев Вадим, президент ООО Издательство «BHV-Петербург»
- Сергеева Марина, издатель издательства «Априори-пресс»
- Серов Егор, главный редактор «Радио Книга», ведущий книжной рубрики в программе «Утро России» на телеканале «Россия 1»
- Серова Ирина, главный редактор издательства "ЭНАС-КНИГА"
- Cилаева Оксана, писатель
- Сильванович Светлана, главный редактор издательства "Редкая птица".
- Симаков Сергей, директор издательства Тюменского государственного университета, профессор кафедры издательского дела и редактирования
- Симашкова Любовь, зам. генерального директора ОАО "Ростовкнига"
- Синицкая Наталья, генеральный директор АУ РК "Издательство Периодика" (г. Петрозаводск)
- Славникова Ольга, писательница
- Слепнева Юлия, генеральный директор ООО ИГ «Контэнт»
- Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор Благотворительного фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги — библиотекам».
- Слижен Светлана, писатель в издательской группе “Эксмо-АСТ”
- Служитель Григорий, писатель, актер
- Смехов Вениамин, актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, литератор
- Смирнова Александра, генеральный директор издательства “Ивана Лимбаха”
- Смирнова Анна, директор издательства «Роща» (г. Иваново)
- Смирнова Татьяна, заместитель генерального директора ООО "Издательство "Синдбад"
- Смоляков Сергей, директор издательства “Гиперион”, Санкт-Петербург.
- Собко Вера, журналист, писатель.
- Солдатов Владимир, коммерческий директор издательства “Европа”
- Солженицына Наталья Дмитриевна, общественный деятель
- Соловьев Юрий, директор ИД "Марийское книжное издательством (г. Йошкар -Ола)
- Сомова Елена, поэт, писатель.
- Сорокин Валентин, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР
- Соя Антон, член союза писателей Санкт-Петербурга.
- Староверов Александр, писатель.
- Степанова Инна, главный редактор журнала «Читаем вместе»
- Степанян Гаянэ, писатель, литературовед, старший преподаватель Российского университета дружбы народов.
- Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза
- Степнова Марина, писатель
- Сулейманова Лариса, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского
- Сулес Евгений, писатель
- Суслов Герман, совладелец книжной лавки “Кузебай”
- Табаи Сейед Нассер, генеральный директор ООО “Садра”
- Таирова Светлана, генеральный директор АО Издательство «Композитор СПб»
- Тамара Михеева, детский писатель
- Тарасенко Андрей, юрист, историк, г. Москва, г. Ростов-на-Дону
- Тарасов Александр, генеральный директор ООО Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости», член Союза журналистов России (г. Южно-Сахалинск)
- Тарковский Михаил, писатель и поэт
- Тарханова Ирина, художник книги, «Барбарис», издатель
- Татьян Константин, издательство Ад Маргинем Пресс (г. Москва)
- Татьяна Белякова, журналист
- Татьяна Степанова, писатель
- Таутиев Казбек, директор ГУП "Издательство "ИР" (г. Владикавказ)
- Титова Анна, генеральный директор издательства "Питер"(г. Санкт-Петербург)
- Токарева Анна, писатель (г. Егорьевск)
- Токарева Виктория, прозаик и сценарист
- Толстая Фекла, журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр
- Трауб Маша, писательница, журналист
- Троицкий Александр, издатель “Клаудберри”
- Трубников Владимир, директор ООО «Жуковский дом книги»
- Тублина Ольга, директор издательства “Лимбус Пресс”
- Угрюмова Энгельсина, заслуженный работник культуры
- Улицкая Людмила, писательница, переводчица и сценаристка
- Усачёв Андрей, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий
- Усманов Вадим, президент издательства "Питер"
- Устинова Татьяна, писательница-прозаик, сценарист, переводчик и телеведущая
- Файзов Данил, поэт, редактор, культуртрегер
- Фархатдинов Наиль, издательство «Элементарные формы» / «Лес рук»
- Фархатдинова Ляля, издательство «Лес рук»
- Фаустов Артем, книжный магазин “Все свободны”
- Фаустов Михаил, “Межрегиональная федерация чтения”, чемпионат по чтению вслух “Открой Рот” (г. Москва)
- Федор Еремеев, издательства "Кабинетный ученый" и "Фабрика комиксов" (г. Екатеринбург)
- Федоров Григорий, директор Фонда «Центр духовного возрождения Чернозёмного края» (г. Воронеж)
- Феськов Андрей, генеральный директор «ИнтерСервис ЛТД» (г. Челябинск)
- Филатов Сергей Александрович, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ
- Филатов Сергей, заместитель руководителя отдела культуры ПО "Радуга-ЛИК", музыкант, поэт.
- Фурман Александр, писатель, редактор
- Ханин Дмитрий, писатель
- Хапланова Елизавета, писатель
- Харитонов Владимир, журналист, директор Ассоциации интернет-издателей
- Харькова Марина, исполнительный директор НП "Гильдия книжников"
- Хочнев Михаил, генеральный директор компании «Букселлер»
- Храмов Игорь, генеральный директор Оренбургского книжного издательства имени Г.П. Донковцева.
- Хуснулин Равиль, Президент Национального Фонда содействия защите стратегических ресурсов, депутат Государственной Думы ФС РФ, кандидат педагогических наук
- Цеверкейн Инга, директор издательства "Перископ-Волга" (г. Волгоград)
- Цыпкин Александр, писатель, автор проекта «Беспринцыпные чтения»
- Черникова Елена, писатель, журналист
- Черноусов Олег, книготорговая компания “Балтия” (г. Санкт-Петербург)
- Чеченев Константин, президент Ассоциации книгоиздателей России
- Чеширко Евгений, писатель
- Чугунов Владимир, руководитель издательства «Родное пепелище» (г.Нижний Новгород)
- Чупринин Сергей, литературный критик, литературовед и публицист, главный редактор журнала «Знамя»
- Чурсина Людмила, народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых
- Шавловский Константин, книжный магазин и издательство “Порядок слов” (г. Санкт-Петербург)
- Шанцева Вера, генеральный директор “Дома книги” (г. Нижний Новгород)
- Шапиро-Тулин Борис, писатель, драматург
- Шарапова Наталья, маркетолог издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург)
- Шаргунов Сергей, писатель, главный редактор журнала «Юность», заместитель
председателя Комитета по культуре Госдумы
- Шатин Михаил, генеральный директор ИД "Неолит"
- Шехтер Яков, писатель, главный редактор журнала “Артикль”
- Шипов Леонид Викторович, владелец и гендиректор Издательства «Аспект Пресс»
- Шишкин Олег, писатель, драматург, журналист и телеведущий
- Шкурович Леонид, генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус»
- Штейнман Алла, генеральный директор издательства «Фантом-пресс»
- Штехина Елена, владелец и генеральный директор книготорговой сети «Магистр» (г. Ростов-на-Дону)
- Шубина Елена, литературовед, редактор и издатель, руководитель «редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ»
- Шустрова Людмила, президент Международного союза книголюбов
- Щелкунова Светлана, писатель, драматург, педагог
- Щербаков Юрий, писатель
- Щукин Михаил, писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни»
- Щурова Жанна, председатель Совета директоров АО «Крымкнига»
- Эбаноидзе Игорь, член Союза Писателей Москвы, ИМЛИ РАН, директор издательства “Культурная революция”
- Эдел Татьяна, писатель
- Эрикссен Елена, издатель издательства “Навона”
- Юдина Лариса, генеральный директор Дома книги «Медведково»
- Юзефович Галина, литературный критик, преподаватель
- Юзефович Леонид, писатель, сценарист и историк
- Юркин Валентин, генеральный директор АО «Молодая гвардия»
- Ютанов Николай, генеральный директор издательства “Терра Фантастика”
- Якимова Илона, писатель
- Яковлев Дмитрий, директор издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург)
- Яна Цырлина, издательство “HylePress”
- Яндавлетов Ильгам, директор ГУП РБ БИ "Китап" им. З.Биишевой (г. Уфа)
- Янин Игорь, писатель, зам. Председателя Союза писателей России
- Янушевич Михаил, директор издательства "Свиньин и сыновья" (г. Новосибирск)
- Ясинская Марина, писатель, сценарист
- Яхина Гузель, писатель