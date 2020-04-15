"Надо сделать шаг навстречу качественному образованию для наших детей..."

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Педагог, учредитель образовательного центра "Гильдия Наук" Оганесян Марица Андраниковна выступила против полного внедрения дистанционного обучения в систему образования РФ. Об этом она рассказала в интервью Ленте.

"Моё отношение к онлайн- обучению очень хорошее, т.к. лично, обучаю детей удалённо 5 лет, и это очень удобно. Но, 80% моей блестящей преподавательской деятельности я провожу оффлайн-обучение, и получаю удовольствие от того, как дети себя ощущают на моих уроках, и добиваются хороших результатов.

Я считаю, что дистанционная форма обучения - это хорошая альтернатива традиционному, оффлайн обучению. Например когда человеку физически неудобно выезжать на учёбу или работу, или когда форс-мажор, то получить необходимую консультацию или осуществить свою работу - просто великолепная возможность. Да, качество разное может, например: педагог, не все люди обладают гибким умом и высокими коммуникативными качествами чтобы передавать информацию на качественно-высоком уровне удовлетворив своих учеников или студентов, дистанционно. Но причин почему я против очень много. Одну из них я упомянула выше уже (не все люди умеют выстраивать отношения с другими людьми удалённо, это человеческий фактор. Соответственно- это плохо отображается на качестве усвоения информации и др. Я не могу не согласиться с тем, что живое общение или живой урок ничем не заменить.

Это одна из причин почему я против. Вторая, очень важнее всех- это ухудшение здоровья человека, который регулярно пользуется компьютером, планшетом или телефоном. В правую очередь, от этого страдает зрение. Дети это не чувствуют и могут даже не понимать, но мы знаем, как важно человеку следить за своим здоровьем, а если мы не поможем детям, то кто ещё поможет.

Я могу перечислить ещё много причин почему я против полного внедрения онлайн- обучения.

Но думаю, что сейчас это лишнее, и достаточно тех двух доводов, которые, я надеюсь, что помогут, и меня услышат не только все учителя, но и вся наша общественность.

Давайте подумаем все, что для нас важно и необходимо, и когда. Ведь если вдруг случится снова какая-нибудь ситуация, тогда дети просто будут зависимы от онлайн- обучения, вынужденно, (как показала ситуация с COVID 19 в 2020 г.), и мы должны быть готовы к таким изменениям и условиям, и научно- технический прогресс должен быть всегда, но это должно способствовать улучшению качества человеческой жизни, а не оказывать пагубное влияние на освоении информации, более естественным путём.

Давайте подготовимся, и начнём постигать высокие технологии и не отставать от прогресса, но , ещё раз повторяю между онлайн- обучением и оффлайн есть огромная разница.

Сегодня очень многие уже высказываются так же как и я, и не хотят чтобы их ученики или дети получали образование дистанционно, но не все готовы действовать, а нужно это делать срочно и сейчас!

Призываю всех, кто понимает чётко то, что я написала, и хочет помочь мне и нашим детям улучшить качество образования, ответить сообщением или написать своё мнение.

Вместе мы сможем сделать многое. Поверьте мне.

Надеюсь на вашу поддержку, прошу поддержать меня, и сделать шаг навстречу качественному образованию для наших детей и будущих поколений."