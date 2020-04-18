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16 апреля на странице сетевого издания «Блокнот Новороссийск» в Инстаграме появилась недостоверная информация об организации дистанционного обучения в Гимназии №1. Так считают родители и учителя учебного заведения города-героя Новороссийска.

Публикуем текст письма полностью:

"Мы - учителя и родители Гимназии N 1 - в недоумении, что журналисты этого издания не удостоверились в правильности данных и не проверили информацию, опубликовав пост, бросающий тень на работу коллектива одного из лучших (согласно независимым экспертизам) учебных заведений края. Мы понимаем причины появления подобного сообщения: стрессовая ситуация, режим самоизоляции, необходимость больше времени уделять ребёнку. Однако, справедливости ради хотели бы отметить, что большинство претензий носят скорее эмоциональный, чем объективный характер. Электронная форма обучения с применением дистанционных технологий в гимназии, как и во всех учебных заведениях России, организована по распоряжению Министерства Просвещения РФ. Насчёт досрочного окончания учебного года – решение об этом не в компетенции администрации гимназии.

Единого портала с полноценным онлайн-обучением в стране пока не создали, поэтому каждая образовательная организация определила свой набор таких ресурсов. К дистанционному обучению в гимназии начали готовиться заранее: педагогическим коллективом были изучены нормативные документы, проведено совещание, на котором прошло обсуждение дальнейшей реализации программы обучения всех классов. В течение весенних каникул учителя освоили новые технологии преподавания. Вначале столкнулись со сложностями вызванными многообразием ресурсов, но за две недели ситуация оптимизировалась. Сегодня в каждом классе используется не более двух платформ онлайн обучения, а возможности мессенджера WhatsApp используется как замена мобильной связи. Учебный процесс в гимназии налажен, занятия ведутся согласно расписанию, осуществляется взаимодействие учителей и родителей. Для изучения степени удовлетворенности процессом администрацией гимназии проведено анкетирование, в котором приняли участие 86% семей обучающихся. Мнение каждого родителя очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей организации работы.

Нетбуки семьи могут получить у технического специалиста гимназии по заявке классного руководителя. Многие уже воспользовались этой возможностью.

Гимназия продолжает работать, жить активной творческой жизнью: идут уроки, проводятся олимпиады и конкурсы, занятия по подготовке к государственной аттестации учащихся выпускных классов.

Карантин рано или поздно закончится, а новые наработки останутся с нами. Каждый сегодня осознал насколько важно здоровье и труд врачей. Надеемся, что скоро все поймут, как важен труд учителя."