Депутат поможет решить «карантинные» проблемы своего избирательного округа

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Эпидемиологическая обстановка в Туапсинском избирательном округе Краснодарского края остаётся сложной, но находится под контролем региональной и муниципальной власти.

На 23 апреля в крае зафиксировано 539 заболевших коронавирусом. Умерших 11 человек. Выздоровело 88 человек.

В Туапсинском районе была отмечена вспышка заболеваемости на нефтеперерабатывающем заводе – 41 случай. Всего же на территории округа – заболело 71 человек, из них 11 детей. Выздоровели 20 человек.

«На сегодняшний день карантинные меры продлены на территории края до 30 апреля, — комментирует ситуацию депутат Государственной Думы по Туапсинскому избирательному округу Владимир Синяговский. – В частности ограничено передвижение, введены специальные пропуска. Однако внутри муниципальных образований есть ряд «послаблений»: с 10 утра до 16 часов можно передвигаться без пропусков, увеличен перечень предприятий, которым разрешили возобновить деятельность, на отдельных территориях открылись ярмарки и продуктовые рынки. Решения об изменении режима принимаются местной властью.

В целом, на мой взгляд, в крае активно проводится работа по реализации поручений Президента. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла произведены в полном объеме. Детские пособия для детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей выплачены на 98%. Выплаты доплат врачам и медсестрам, работающим с заболевшими коронавирусом, производятся во время. Сохранены региональные доплаты. Не возникает задержек по выплатам больничных листов, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Оформление документов по постановке на учет по безработице ведется через МФЦ, где соблюдаются все требования Роспотребнадзора.

В тоже время пока ещё существует целый ряд проблем, с которыми необходимо разбираться. В основном они связаны с работой банковского сектора. Поступают жалобы на отказы в Кредитбанке, Альфабанке, а также в отделениях Сбербанка, в предоставлении беспроцентного кредита для малого бизнеса на выплату заработной платы. Сотрудники кредитных организаций ссылаются на отсутствие нотариально заверенного согласия всех учредителей. В тоже время данный документ получить невозможно – работа нотариусов приостановлена на время карантина.

Есть трудности и с предоставлением кредитных каникул. Если клиенты Банка ВТБ получили персональное уведомление о предоставлении кредитных каникул без дополнительных требований, то некоторых отделениях Совкомбанка и Сбербанка отказывают в предоставлении кредитных каникул. В частности в отделении Сбербанка города Горячий ключ утверждают, что нужно предоставить справку о заболевании коронавирусом, что противоречит указаниям федеральных органов власти.

Кроме того жители сталкиваются со злоупотреблениями ресурсоснабжающих предприятий. В сложной ситуации оказались предприниматели, занятые пассажироперевозками. Не решен вопрос господдержки региональных и местных СМИ.

Я и мои помощники постоянно находимся на связи с избирателями и местными органами власти. Анализируем ситуацию. Формируется список наших предложений по решению наиболее актуальных проблем, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламентской фракции «Единая Россия».»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/