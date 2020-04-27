Сегодня в России отмечают день отечественного парламентаризма

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Депутат ГД от фракции Единая Россия Владимир Синяговский поздравил своих коллег и избирателей с этой знаменательной датой.

«На мой взгляд, эта дата, ведущая отсчёт от создания в 1906 году первой Государственной Думы, в первую очередь напоминает нам о демократических традициях, которые, несмотря на различные, иногда очень непростые, исторические реалии, были востребованы российским обществом.

Думаю, что основное предназначение законодательных органов власти, вне зависимости от уровня – будь это Совет Федерации, Государственная Дума или представительный орган муниципального образования – отстаивать интересы общества, отражать чаяния и надежды людей, защищать права и свободы граждан.

Не могу сказать об ответственности, которую накладывать на депутата его статус. Особенно это важно сегодня, когда от законодательной власти требуется оперативность и в тоже время взвешенность принимаемых решений. Необходимо понимать, что от нашей работы зависит не только социально-экономическое самочувствие общества в целом, но жизнь и здоровье каждого конкретного гражданина. Практически каждый день бросает нам новые внешние и внутренние вызовы, на которые мы обязаны отвечать… И наша задача работать на опережение. Для этого необходимо постоянно поддерживать непосредственную связь со своими избирателями, быть в курсе их проблем и требований.

Ещё раз хочу поздравить коллег с профессиональным праздником! От всей души желаю успехов, мудрых и эффективных решений на благо всех жителей страны!»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81/