Губернаторы могут сами уйти в отставку под влиянием слухов

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Распускание слухов об отставках столь большого числа губернаторов вполне может привести к тому, что в отставку запросятся сами главы регионов, подчеркнул Максим Жаров

В Администрации президента скептически отнесли к прогнозам некоторых политологов, предрекших отставки 21 губернатора, сообщают авторы телеграм-канала «Кремлевский безБашенник» со ссылкой на источники в АП.

«Это просто нереально и глупо. В нынешней ситуации, когда подавляющее большинство избранных губернаторов или врио и так одобрены Кремлем, столь масштабная ротация в губернаторском корпусе, по сути, означала бы не что иное как «высечь самих себя». В течение ближайших месяцев, действительно, могут состояться отставки ряда глав регионов, но их общее количество не превысит и трети от названного количества», – говорится в публикации.

Политолог Максим Жаров считает, что распускание слухов об отставках столь большого числа губернаторов вполне может привести к тому, что в отставку запросятся сами губернаторы: «Причем, это будут именно те из них, ухода которых внутриполитический блок АП меньше всего и желает. В течение нескольких последних дней в некоторых регионах сами ушли в отставку министры здравоохранения. Они явно не пожелали мириться с жесткой критикой их деятельности со стороны губернаторов. Поэтому аналогичным образом на критику из федерального центра могут отреагировать и сами губернаторы».

29 апреля политолог Марат Баширов предрек отставку 21 губернатору: «В отставку отправляют чуть ли не 21 губернатора. Так пишут местные телеграм-каналы, если помониторить их за последние две недели. Можно было бы отмахнуться, но это верный признак обострения социально-политической обстановки в субъектах».