Владимир Синяговский: Примите мои самые искренние поздравления с этим великим праздником.

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Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю 75 годовщины Победы Советского народа над фашистской Германией.

"Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Вот уже 75 лет минуло с того знаменательного, судьбоносного мая 1945 года. Тогда весь мир узнал о героизме Красной армии, мужестве и несгибаемой воле Советского народа. Вы, дорогие наши ветераны, отстояли не только свою Родину, вы освободили весь мир от фашизма.

Невозможно забыть и переоценить того, что вы сделали для всех нас. С болью в сердце и со слезами на глазах мы перечитываем страницы истории Великой Отечественной войны и трудно поверить, что столько горя, страданий и потерь пришлось пережить вам в эти страшные четыре военных года.

Каждый из вас на своем месте – в тылу или на передовой – делали все, чтобы одолеть врага и вернуть мир нашей стране. Мы восхищаемся и гордимся вашей стойкостью, самоотверженным стремлением к Победе.

Мы благодарны вам за то, что не сломились в трудную минуту, не сдались фашистам, за то, что нашли в себе силы позже – в послевоенные годы- восстановить страну для будущих поколений.

Я глубоко убежден, что в сердце каждого русского человека воспоминания о вашем подвиге будут живы всегда, сколько бы ни прошло лет, сколько бы не сменилось поколений.

Наши дорогие ветераны! Примите мои самые искренние поздравления с этим великим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой! Спасибо вам за Победу!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ В.И. Синяговский"