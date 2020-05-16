Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!
Захар Гуров, 7 лет, злокачественная опухоль спинного мозга, спасет протонная терапия. Стоимость - 2 850 624 руб.
"Летом 2018 года у сына заболела правая рука, врачи назначили физиопроцедуры, но ничего не помогало, Захару становилось все хуже. Мышцы рук и ног ослабли, сын уже не мог ходить. Захара обследовали, провели МРТ спинного мозга, и выяснилось, что в грудном отделе позвоночника – в спинном мозге – образовалась опухоль, и она оказалась злокачественной! Сына прооперировали, но полностью удалить опухоль не смогли из-за угрозы повредить спинной мозг. Больше года Захар проходил курсы химиотерапии, и прошлым летом наступила долгожданная ремиссия. Сын снова смог ходить, чувствовал себя хорошо, и казалось, что о страшной болезни можно забыть. Но увы, перед самым Новым годом рак вернулся, опухоль дала метастазы в головной и спинной мозг. Хирургически удалить их нельзя. Несколько курсов химии помогли уменьшить их размеры, но полностью убить опухолевые клетки поможет только протонная терапия. Лечение платное, стоит огромных денег, взять их негде. У нас двое детей, муж работает, я ухаживаю за сыном. Захар у нас умница, научился читать в три года. До болезни на праздниках в детском саду пел и читал стихи. Он мечтает стать музыкантом, гитаристом. Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!" - рассказала Алла Гурова, Краснодарский край.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) поделился: «У Захара случился рецидив, мальчику требуется безотлагательное проведение курса протонной терапии на области метастазов опухоли. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».
Как помочь Захару?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19145
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Захар Гуров)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Захар Гуров);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд