Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!

/Тема дня/

Захару 7 лет, он из Краснодара. У него злокачественная опухоль спинного мозга, спасет протонная терапия стоимостью 2 850 624 рублей.

Летом 2018 года у Захара диагностировали опухоль спинного мозга, в ноябре Захару опухоль удалили хирурги в ДККБ Краснодара, но полностью ее убрать не смогли.

Целый год он проходил курсы химиотерапии, была достигнута ремиссия. Мальчик восстановился, но в декабре 2019 года Захар перестал самостоятельно ходить. При МРТ головного и спинного мозга были обнаружены метастазы опухоли. И снова курсы химиотерапии. Организм ответил на лечение: Захар вновь начал ходить, хотя и прихрамывает.

Для продолжения лечения мальчик должен пройти курс протонной терапии, которая поможет убить метастазы опухоли, не повредив при этом расположенные рядом ткани головного и спинного мозга. Его согласились принять в Центре протонной терапии МИБС (Санкт-Петербург). Лечение платное, у родителей таких денег нет.

Захар Гуров, 7 лет, злокачественная опухоль спинного мозга, спасет протонная терапия. Стоимость - 2 850 624 руб. "Летом 2018 года у сына заболела правая рука, врачи назначили физиопроцедуры, но ничего не помогало, Захару становилось все хуже. Мышцы рук и ног ослабли, сын уже не мог ходить. Захара обследовали, провели МРТ спинного мозга, и выяснилось, что в грудном отделе позвоночника – в спинном мозге – образовалась опухоль, и она оказалась злокачественной! Сына прооперировали, но полностью удалить опухоль не смогли из-за угрозы повредить спинной мозг. Больше года Захар проходил курсы химиотерапии, и прошлым летом наступила долгожданная ремиссия. Сын снова смог ходить, чувствовал себя хорошо, и казалось, что о страшной болезни можно забыть. Но увы, перед самым Новым годом рак вернулся, опухоль дала метастазы в головной и спинной мозг. Хирургически удалить их нельзя. Несколько курсов химии помогли уменьшить их размеры, но полностью убить опухолевые клетки поможет только протонная терапия. Лечение платное, стоит огромных денег, взять их негде. У нас двое детей, муж работает, я ухаживаю за сыном. Захар у нас умница, научился читать в три года. До болезни на праздниках в детском саду пел и читал стихи. Он мечтает стать музыкантом, гитаристом. Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!" - рассказала Алла Гурова, Краснодарский край. Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) поделился: «У Захара случился рецидив, мальчику требуется безотлагательное проведение курса протонной терапии на области метастазов опухоли. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка». Как помочь Захару? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19145 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Захар Гуров) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова; — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Захар Гуров); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд